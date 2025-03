Plus de 5,3 M$ à 42 organismes culturels dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture

QUÉBEC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de plus de 5,3 M$ à 42 organismes en culture afin de stimuler la création de fonds permanents visant à assurer leur autonomie et leur sécurité financière.

En effet, ces subventions viennent apparier les sommes que les organismes ont récoltées en dons. Selon le mode de placement choisi, les intérêts produits par ces fonds peuvent être utilisés comme soutien au fonctionnement par ces organismes leur garantissant ainsi stabilité et prévisibilité.

Mécénat Placements Culture a également pour objectif de stimuler la création de fonds permanents et d'encourager le développement et l'habitude de réaliser des collectes de fonds pour de nouveaux organismes.

« Depuis sa création il y a 20 ans, ce programme permet de soutenir les démarches en philanthropie de nos organismes culturels. Je tiens à féliciter les organismes retenus pour leurs efforts en collecte de fonds; nous sommes fiers de pouvoir les soutenir avec cet appariement ».

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le programme Mécénat Placements Culture a été créé en 2005.

L'attribution des subventions pour l'exercice financier 2024-2025 tient compte des demandes reçues entre le 1er décembre 2023 et le 30 novembre 2024.

