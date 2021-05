Plus de 423 000 $ pour renforcer la présence numérique des membres Artisans à l'œuvre de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE®

QUÉBEC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution d'une aide de 423 000 $ à la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRE) afin de renforcer la présence numérique de ses membres Artisans à l'œuvre, contribuant ainsi à leur croissance.

La ministre en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'une rencontre virtuelle avec les membres Artisans à l'œuvre, le fondateur des Économusées, M. Cyril Simard, le conseil d'administration et l'équipe de la SRE.

Cette aide financière est octroyée par l'entremise du volet 2 de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT), créé à la suite de l'annonce du Plan de relance touristique par la ministre du Tourisme le 11 juin 2020. L'objectif de ce volet est de soutenir des projets collectifs d'adaptation des petites et moyennes entreprises touristiques aux nouvelles réalités sanitaires.

Citations :

« Grâce à ce projet, tous les membres Artisans à l'œuvre de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® diversifieront leurs revenus et assureront leur croissance par la vente de produits locaux et d'expériences touristiques authentiques. La clientèle pourra également en apprendre davantage sur les savoir-faire, les métiers d'art et les produits bioalimentaires issus de traditions et de pratiques patrimoniales. Je me réjouis que votre gouvernement soutienne ce projet, qui favorise l'innovation et la relance des activités touristiques de façon durable au Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Ce projet collectif répond aux besoins criants d'accompagnement numérique et aux nouvelles réalités des artisans du réseau. Étant moi-même propriétaire de l'ÉCONOMUSÉE® de la confiturière : bleuet sauvage, je suis très fière d'affirmer que ce projet, mis sur pied par l'équipe de la SRE, permettra d'adapter les plateformes actuelles des membres Artisans à l'œuvre de la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® aux nouvelles réalités économiques. Celles-ci viseront à améliorer l'expérience client, la gestion et la vente à distance en générant des retombées financières quantifiables rapidement pour tous les artisans membres du réseau. »

Émilie Gaudreault, présidente du conseil d'administration

« Ce projet collectif, jamais réalisé auparavant, se distingue en matière d'innovation dans tous ses aspects. Je suis extrêmement fier de cette initiative, qui contribuera à soutenir et à stimuler tous nos artisans membres dans le développement, le renouvellement et la structuration de leur offre touristique authentique et distinctive au sein de plus de treize régions du Québec. Le recueil et la mutualisation des données clients permettront d'obtenir une puissante intelligence d'affaires, qui permettra à son tour de concevoir des prestations touristiques et des services adaptés tout en proposant aux visiteurs du contenu pertinent et personnalisé. C'est un projet d'envergure pour tous nos membres. »

Carl-Éric Guertin, directeur général

Faits saillants :

Le projet vise à accompagner les entreprises membres et à leur permettre d'améliorer leur compétitivité en leur proposant des solutions de commerce électronique simples et innovantes. Il s'inscrit dans le volet d'accompagnement numérique de la planification stratégique 2020-2023 de la SRE.



Il poursuit les objectifs suivants :

Faire l'acquisition d'un module de réservation grâce auquel les visiteurs pourront réserver leur plage horaire et planifier leurs déplacements chez les entreprises membres de la SRE.



Optimiser et concevoir des boutiques en ligne pour que les entreprises membres puissent y vendre leurs produits.



Permettre l'acquisition d'outils technologiques contribuant à une meilleure connaissance des clientèles et de leurs habitudes de consommation pour mettre en place un plan de marketing numérique et mesurer les effets des actions mises en œuvre.



Accompagner les membres dans le développement de stratégies numériques performantes.



La mise en service de la plateforme de réservation en ligne et l'optimisation des 20 boutiques en ligne sont prévues à l'été 2021.



Fondée en 1992, la SRE a pour mission d'accompagner les artisans-entrepreneurs et les organisations pour préserver, mettre en valeur et transmettre aux visiteurs leur passion et leur savoir-faire traditionnel et contemporain, inspiré du bagage identitaire et patrimonial, contribuant à occuper de façon active les territoires et à développer de façon durable les régions. L'objectif : offrir au public un produit culturel et touristique de qualité. La SRE est un chef de file reconnu depuis sa création dans le créneau unique du patrimoine immatériel et de la mise en valeur des artisans. Parmi les 44 Économusées, 60 % évoluent dans le secteur bioalimentaire et 40 % dans les métiers d'arts.

Les projets admissibles au volet 2 de l'EPRT doivent profiter à plusieurs entreprises touristiques ayant subi les contrecoups de la pandémie de la COVID-19. Ces entreprises peuvent appartenir à un ou plusieurs secteurs d'activité touristiques différents et être situées dans une seule ou plusieurs régions touristiques du Québec.

Cette mesure s'ajoute aux nombreuses autres mesures de soutien mises en place pour soutenir l'industrie touristique québécoise. Au total, le gouvernement du Québec a mis plus de 1 milliard de dollars à la disposition de l'industrie depuis le début de la crise pour l'accompagner et favoriser son adaptation et sa relance d'ici 2025.

