Plus de 4 M$ pour soutenir 33 organismes communautaires œuvrant contre l'homophobie et la transphobie

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, est fière d'annoncer un financement de plus de 4 millions de dollars sur trois ans pour les organismes retenus dans le cadre de l'appel de propositions 2025-2026 relatif au soutien d'activités spécifiques en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Ainsi, 33 organismes communautaires présents dans plusieurs régions du Québec se répartiront cette somme. Celle-ci permettra de stabiliser et de pérenniser les opérations de ces organismes qui œuvrent auprès des personnes LGBTQ+ et, par conséquent, de favoriser des changements sociaux durables.

Cet investissement s'inscrit dans le Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028, qui vise notamment à soutenir les organismes communautaires s'engageant à favoriser l'inclusion et le respect des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre.

Citation :

« Notre gouvernement poursuit ses actions en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour accroître le sentiment de sécurité et de bien-être des personnes LGBTQ+ dans notre société et pour lever les obstacles à leur pleine participation à la vie collective. À cet égard, les organismes communautaires sont des partenaires essentiels : ils jouent un rôle déterminant et le financement qui leur est accordé aujourd'hui contribuera à renforcer les efforts en matière de prévention, d'accompagnement et de sensibilisation partout au Québec. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]