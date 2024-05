Plus de 4 M$ pour favoriser l'embauche et la rétention d'entraîneurs au sein des fédérations sportives

QUÉBEC, le 15 mai 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, annonce des aides financières totalisant plus de 4 millions de dollars pour soutenir 49 fédérations sportives québécoises dans l'embauche et la rétention de leurs entraîneurs pour l'exercice financier de 2024-2025.

Ces investissements, rendus possibles grâce au Programme de soutien au développement de l'excellence (PSDE), favoriseront non seulement l'embauche d'entraîneurs qualifiés, mais permettront également aux fédérations de leur offrir de meilleures conditions, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel. Une somme de 425 000 $ sera également réservée aux entraîneures, provenant de la mesure « Augmenter la pratique du loisir, du sport et de l'activité physique et améliorer leur accessibilité » pour promouvoir l'activité physique chez les filles et les femmes prévue au budget 2023-2024.

Citation :

« Le fait d'investir dans le capital humain en offrant de meilleures conditions de travail aux entraîneurs génère des retombées positives pour tout le monde. Cela s'inscrit également dans notre ferme volonté de professionnaliser le milieu sportif québécois. Je suis donc très fière d'annoncer aujourd'hui ces aides financières qui favoriseront directement l'embauche et la rétention d'entraîneurs dévoués et passionnés au sein des fédérations afin qu'ils puissent continuer à valoriser la pratique d'activités physiques et sportives, en plus de motiver nos athlètes de partout au Québec.

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Cet investissement s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour valoriser la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives au Québec 2022-2027 , dont l'un des objectifs est l'accompagnement et le développement professionnel des entraîneurs et des officiels en sport.

, dont l'un des objectifs est l'accompagnement et le développement professionnel des entraîneurs et des officiels en sport. Les sélections des 49 fédérations sportives reconnues et admissibles figurent aux annexes 1 et 2.

Le calcul de détermination de l'aide financière pour soutenir l'embauche des entraîneurs est basé sur des données quantitatives dans le respect des règles et normes du PSDE. Le nombre total d'entraîneurs embauchés se situe entre 500 et 600 pour l'année 2024-2025.

Annexe 1

Fédérations (subventions de 50 000 $ et plus) 2024-2025 Fédération québécoise d'athlétisme 142 429 $ Fédération québécoise de badminton 92 036 $ Baseball Québec 145 651 $ Fédération québécoise de basketball 126 549 $ Fédération québécoise de boxe olympique 78 645 $ Fédération québécoise de canoë-kayak 78 324 $ Fédération québécoise des sports cyclistes 188 331 $ Fédération québécoise d'escrime 58 430 $ Football Québec 81 559 $ Fédération québécoise de golf 71 720 $ Fédération québécoise de gymnastique 230 212 $ Fédération québécoise d'haltérophilie 61 852 $ Hockey Québec 266 198 $ Judo-Québec 108 452 $ Fédération québécoise de natation 155 856 $ Natation artistique Québec 88 528 $ Patinage Québec 162 505 $ Fédération québécoise de patinage de vitesse 125 138 $ Fédération québécoise de plongeon 89 197 $ Fédération québécoise de ski acrobatique 110 617 $ Ski Québec alpin 167 661 $ Fédération québécoise de ski de fond 86 250 $ Soccer Québec 237 772 $ Fédération québécoise de surf des neiges 64 060 $ Fédération québécoise de taekwondo 55 748 $ Tennis Québec 108 291 $ Fédération québécoise de tennis de table 62 236 $ Triathlon Québec 74 373 $ Volleyball Québec 230 650 $ Total 3 549 270 $



Annexe 2

Fédérations (subventions de moins de 50 000 $) 2024-2025 Fédération québécoise d'aviron 33 449 $ Fédération québécoise de biathlon 28 388 $ Fédération québécoise de curling 24 146 $ Eau vive Québec 18 383 $ Fédération québécoise de handball 39 603 $ Karaté Québec 41 573 $ Fédération québécoise de lutte olympique 38 935 $ Rugby Québec 13 013 $ Fédération québécoise de softball 22 616 $ Fédération québécoise des sports à 4 murs 16 724 $ Fédération québécoise de tir à l'arc 28 212 $ Fédération québécoise de tir olympique 11 150 $ Fédération québécoise de voile 33 699 $ Fédération québécoise de waterpolo 44 599 $ Danse sport Québec 4 000 $ Fédération québécoise de crosse 4 000 $ Fédération québécoise de montagne et d'escalade 4 000 $ Fédération québécoise pour paralytiques cérébraux 12 265 $ Fédération québécoise de sport pour aveugle 12 265 $ Parasports Québec 44 710 $ Total 475 730 $

