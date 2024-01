Plus de 4,7 M$ pour répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée en soudage des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean

ALMA, QC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, sont fiers d'annoncer un investissement de 4 790 481 $ pour permettre à des entreprises locales d'offrir des formations en soudage à leurs travailleuses et travailleurs.

Alternance travail-études

Au total, cet investissement contribuera à accroître les compétences de près de 170 travailleurs. Offertes jusqu'à l'automne 2026, les formations se dérouleront sous forme d'alternance travail-études. Cette formule permet de mieux assimiler les contenus théoriques en les appliquant directement en entreprise, dans la fonction de travail. Les travailleurs recevront une aide financière durant leur formation de 30 heures par semaine dans les centres de formation, puis de 40 heures par semaine en entreprise.

Une bonne concertation du milieu

Cette annonce est le fruit d'une étroite collaboration entre des entreprises de la région, des centres de formation professionnelle et le Comité sectoriel de la main-d'œuvre dans la fabrication métallique industrielle. Les formations mèneront à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles en soudage-assemblage ou d'un diplôme d'études professionnelles en soudage-montage ou encore à une attestation d'études professionnelles en soudage semi‑automatique.

Solution proactive à des besoins concrets

Cela répond à des besoins concrets des entreprises de la région qui rencontrent souvent des difficultés de recrutement pour cette profession. Les formations seront offertes par le Centre de formation professionnelle d'Alma, le Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets et le Centre de formation professionnelle Grand-Fjord. Les entreprises intéressées sont invitées à communiquer avec les équipes des bureaux de Services Québec du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les personnes désirant suivre l'une de ces formations peuvent contacter leur centre de formation professionnelle. Ce dernier les mettra en lien avec une entreprise à la recherche de leur profil, afin que la formation en alternance travail-études puisse avoir lieu.

Citations

« Cet investissement de 4,7 millions de dollars pour former des travailleurs répond directement aux besoins du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous agissons dans un secteur en demande pour accroître les compétences de près de 170 travailleurs. Pour assurer leur essor et demeurer attractives, les entreprises doivent miser sur le développement des compétences de leurs travailleurs, et c'est une excellente nouvelle en ce sens aujourd'hui! J'invite les entreprises et les personnes intéressées à s'inscrire dès maintenant! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'investissement annoncé aujourd'hui au Centre de formation professionnelle d'Alma est très important pour le développement des compétences de nos travailleurs et travailleuses et essentiel pour maintenir la compétitivité de nos entreprises. Notre gouvernement soutient nos entreprises, mais cela ne pourrait se faire sans la présence, dans la région, de centres de formation professionnelle de grande qualité. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

« Dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, nous devons miser sur la formation pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Cette annonce aura certainement des impacts positifs pour de nombreuses entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est aussi important que des personnes puissent être formées en entreprise dans chaque région. Je suis heureuse de constater que c'est le cas pour la circonscription de Roberval. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et whip adjointe du gouvernement

« L'industrie de la fabrication métallique représente plus de 20 % de la main‑d'œuvre manufacturière du Québec. Cette industrie est essentielle à la réussite de la plupart des secteurs économiques priorisés par le gouvernement du Québec. Ce projet permet donc d'y amener de nouveaux talents qui contribueront à l'essor de celle-ci. »

Carl Boily, directeur général de PERFORM, le Comité sectoriel de la main-d'œuvre dans la fabrication métallique industrielle

« Les centres de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets, des Rives-du Saguenay et du Lac-Saint-Jean sont fiers de collaborer à cet important projet régional de formation de travailleurs de l'industrie de la fabrication métallique. Grâce à un programme actualisé, à nos différents modèles d'enseignement et de reconnaissance des compétences, à notre partenariat avec les entreprises et à l'appui financier accordé aux candidats en formation, nous sommes convaincus d'accroître l'attractivité du métier et de répondre aux besoins de main-d'œuvre en soudage. »

Marc-Pascal Harvey, directeur général du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean et président de la Table des directions générales des centres de services scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les perspectives d'emploi dans le domaine du soudage et de l'assemblage sont prometteuses.

L'investissement est réalisé dans le cadre du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail, qui permet de former le personnel déjà en poste ainsi que la relève.

Plusieurs mesures et programmes gouvernementaux destinés à la formation professionnelle ont vu le jour depuis février 2023. Au total, plus de 80 millions de dollars seront investis d'ici 2027.

Soulignons que l'annonce d'aujourd'hui a eu lieu dans le cadre de la tournée des régions de la ministre Champagne Jourdain. Une rencontre avec les membres du Conseil régional des partenaires du marché du travail du Saguenay-Lac-Saint-Jean est d'ailleurs prévue en après-midi pour échanger sur les réalités de la région en matière d'emploi.

