Plus de 4,6 M$ sur 3 ans pour les organismes nationaux de loisir culturel

QUÉBEC, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce des aides financières totalisant plus de 4,6 M$ sur 3 ans aux 9 organismes nationaux de loisir culturel afin de les soutenir dans leur mission et leur offre de services.

L'enveloppe consacrée aux organismes nationaux de loisir culturel du ministère de la Culture et des Communications totalise plus de 2,6 M$, auxquels s'ajoutent une somme ponctuelle de 783 000 $, issue du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, ainsi qu'une somme de 1,2 M$, qui sera consacrée au maintien ou à l'ajout de ressources humaines et à l'accélération de la transition numérique.

Les 9 organismes qui bénéficieront du financement sont : le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, le Réseau Québec Folklore, l'Alliance chorale du Québec, Arts en mouvement Québec, la Fédération québécoise du théâtre amateur, la Fédération Histoire Québec, la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec et l'Association des cinémas parallèles du Québec.

Citations

« Le loisir culturel contribue à la dynamisation des régions en favorisant une participation citoyenne élargie à la vie culturelle et constitue une composante majeure de la culture québécoise. Ce financement soutiendra des organismes nationaux de loisir culturel qui sont des chefs de file dans leur champ d'activité pour leur permettre d'améliorer l'accessibilité au loisir culturel dans l'ensemble des régions du Québec. Je suis fier que notre gouvernement s'assure de l'accessibilité au loisir culturel au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de cette annonce faite aujourd'hui pour soutenir le loisir culturel au Québec. En tant qu'adjoint gouvernemental au ministre de la Culture et des Communications, j'ai à cœur la culture sous toutes ses formes, notamment le loisir culturel qui représente un fort liant social. Il encourage aussi l'engagement individuel et collectif, touchant des centaines de milliers de personnes à chaque année. Cette aide au fonctionnement consentie à 9 organismes, reconnus par le ministère de l'Éducation du Québec, est une reconnaissance de l'importance que porte notre gouvernement à l'accessibilité au loisir culturel au Québec. »

Mathieu Rivest, adjoint gouvernemental au ministre de la Culture et des Communication et député de Côte-du-Sud

Faits saillants

Le programme Aide au fonctionnement pour les organismes nationaux de loisir culturel vise à améliorer l'accessibilité et la participation au loisir culturel en atténuant les obstacles qui risquent d'éloigner la citoyenne et le citoyen de la vie culturelle.

Les 9 organismes nationaux de loisir culturel soutenus par le Ministère font partie du regroupement plus large des organismes nationaux de loisir, tous membres du Conseil québécois du loisir, et sont reconnus officiellement comme organisme national de loisir par le ministère de l'Éducation.

Lien connexe

Aide au fonctionnement pour les organismes nationaux de loisir culturel

Suivez le Ministère dans les médias sociaux.

Annexe

Organisme Aide financière 2023-2026 Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec 525 000 $ Fédération québécoise des sociétés de généalogie 521 120 $ Réseau Québec Folklore 525 000 $ Alliance chorale du Québec 525 000 $ Arts en mouvement Québec 502 516 $ Fédération québécoise du théâtre amateur 504 099 $ Fédération Histoire Québec 508 717 $ Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec 525 000 $ Association des cinémas parallèles du Québec 525 000 $

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source: Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Information: Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]