Plus de 37 M$ pour un projet novateur de protection de la route 199 aux Îles-de-la-Madeleine

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent un investissement de 37,3 millions de dollars pour des travaux liés à la recharge de plage dans le secteur de Pointe-aux-Loups, aux Îles-de-la-Madeleine. Ce vaste chantier, amorcé en avril dernier, vise à protéger la route 199, unique lien routier de l'archipel, de l'érosion côtière.

Pour y parvenir, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a réalisé d'importantes opérations de dragage dans le chenal de la Grande Entrée afin de disposer d'une quantité de sable suffisante pour effectuer la recharge de plage. Ce sont ainsi plus de 120 000 mètres cubes de sable qui ont été acheminés à un site d'entreposage à proximité en prévision de besoins futurs et d'une protection accrue de la côte aux Îles-de-la-Madeleine.

Le Ministère procède également à l'installation d'immenses tubes en géotextile qui joueront le même rôle qu'un enrochement. Ces tubes qui ont trois mètres de diamètre et 30 mètres de longueur, forment une structure côtière artificielle qui viendra protéger le littoral des vagues et des marées. La recharge, qui s'effectue sur plus d'un kilomètre, permettra de rehausser le profil de la plage, ce qui aura pour effet de réduire l'énergie des vagues avant qu'elles atteignent la côte et, corollairement, d'amenuiser les effets de l'érosion côtière.

« La réalisation de ces travaux démontre toute l'importance que notre gouvernement accorde à l'innovation visant à adapter les mesures de protection des infrastructures de transport à la réalité des changements climatiques. En plus d'améliorer la résilience de la route 199 dans un secteur vulnérable à l'érosion, le projet permet de créer une source durable d'approvisionnement en sable aux Îles-de-la-Madeleine tout en développant l'expertise du Ministère dans le domaine. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ce projet prouve, une fois de plus, que la protection de nos berges contre l'érosion est une priorité pour notre gouvernement. La protection de cette section de la route 199, lien essentiel à la vitalité économique, bénéficie à l'ensemble de la communauté des Îles-de-la-Madeleine. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le Ministère a réalisé, à la suite du passage de la tempête post-tropicale Dorian en 2019, un enrochement d'urgence dans le secteur de Pointe-aux-Loups . Sur la partie non enrochée, les tubes en géotextile serviront de dernier rempart contre l'érosion. La recharge de la plage, qui s'étend sur une largeur allant jusqu'à 50 mètres, enrochement et tubes en géotextile compris, contribuera à pérenniser la protection de cette portion de la route 199. Le Ministère souhaite poursuivre ses efforts de protection de ce tronçon par le biais de recharges de plage supplémentaires au cours des prochaines années.

en 2019, un enrochement d'urgence dans le secteur de . Le dragage s'est déroulé dans le chenal de la Grande Entrée de la mi-juillet à la mi-septembre 2023.

Les travaux au site de la recharge à Pointe-aux-Loups ont débuté en août et se poursuivront jusqu'en décembre 2023.

ont débuté en août et se poursuivront jusqu'en décembre 2023. Le Ministère travaille en collaboration avec le milieu afin de poursuivre l'analyse et la préparation des autres interventions nécessaires aux Îles-de-la-Madeleine afin de limiter les répercussions de l'érosion et de la submersion côtières qui affectent les infrastructures de transport.

Protection de la route 199 aux Îles-de-la-Madeleine

