Plus de 360 000 $ pour l'acquisition de compétences dans le domaine du transport aérien

QUÉBEC, le 30 mars 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, sont fières d'annoncer l'attribution de plus de 360 000 $ au comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale pour la mise sur pied de deux formations relatives au secteur du transport aérien. La vice-première ministre a profité de sa participation au congrès de l'Association québécoise du transport aérien pour souligner cet investissement important pour l'industrie.

D'une part, la formation menant à une attestation de formation professionnelle pour régulateur de vol, d'une durée de 430 heures, profitera d'un soutien financier de plus de 203 000 $. Elle répond à un besoin de main-d'œuvre spécialisée dans le secteur du contrôle aérien. Cette initiative a pour objectif de former rapidement des travailleurs spécialisés en fonction des spécificités des entreprises.

D'autre part, la formation menant à une attestation de formation professionnelle pour personnes préposées à l'aéroport et à l'avitaillement, d'une durée de 274 heures, pourra compter sur près de 157 000 $. Elle favorisera l'acquisition de nouvelles compétences dans le domaine du transport aérien. Cette formation améliorera la maîtrise des opérations rattachées au fonctionnement d'un aéroport et accroîtra l'autonomie des personnes participantes.

« La vitalité de nos régions passe par une plus grande mobilité sur notre immense et magnifique territoire. Nous sommes en mode solution pour mieux connecter les régions entre elles et soutenir ainsi le développement économique, social et touristique du Québec. En plus de répondre rapidement à un besoin de main-d'œuvre sur le terrain, ces formations permettront de bonifier les services aériens si essentiels au développement de nos régions. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est capital de préparer de façon constructive et innovante une relève forte et compétente. Dans cette optique, notre gouvernement a à cœur de soutenir des formations qui correspondent aux besoins du marché du travail, notamment dans des secteurs de pointe comme le transport aérien, et de permettre ainsi à l'industrie de prendre un nouvel envol. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Les projets sont financés par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, dans le cadre du volet Formation continue en entreprise du programme Impulsion-Compétences, offert par la Commission des partenaires du marché du travail en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ce programme vise l'amélioration de la productivité des entreprises et l'amélioration de l'employabilité de la main-d'œuvre grâce au développement des compétences et à la requalification.

Rappelons que les membres du Comité permanent sur le transport aérien régional se sont rencontrés le 28 mars dernier.

