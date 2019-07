Plus de 340 000 $ de subventions du CRSH pour trois chercheurs de l'Université TÉLUQ

La professeure Tremblay a obtenu 230 000 $ sur cinq ans pour un projet intitulé « Le rôle de l'organisation du travail et des conditions de travail dans l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre : les cas de la santé et de l'éducation ». Le cochercheur de ce projet est le professeur Mansour.

De son côté, la professeure Basque, en compagnie des cochercheurs Nicolas Bencherki, du Département Sciences humaines, Lettres et Communications, et Linda Rouleau, de HEC Montréal, a reçu un peu plus de 59 000 $ sur deux ans pour le projet « The practices of non-professional strategists: the roles of interpersonal relations and informal conversations ».

Enfin, le professeur Mansour s'est vu octroyer 51 000 $ sur deux ans pour une recherche ayant pour thème « La réorganisation du travail pourra-t-elle rendre les conditions de travail attrayantes et améliorer le bien-être dans les milieux de la santé au Québec? » Il sera épaulé par la cochercheuse et professeure Tremblay.

« Je tiens à féliciter chaleureusement les professeurs récipiendaires ainsi que les cochercheurs impliqués dans ces projets. Grâce à la qualité et à la pertinence de leurs travaux, ils contribuent à la reconnaissance de notre université, tout en démontrant la valeur des travaux qui sont réalisés en nos murs », a déclaré André G. Roy, directeur général par intérim de l'Université TÉLUQ.

Mentionnons également l'apport de certains de nos professeurs à titre de cochercheurs pour des projets de recherche d'autres universités.

Diane-Gabrielle Tremblay fait partie d'un groupe de recherche mené par la professeure Priscilla Ananian (UQAM), qui a obtenu un peu plus de 283 000 $ pour la recherche « Espaces de coworking, pratiques du travail et milieux de vie à Montréal : les nouveaux enjeux de la planification urbaine ». De plus, avec à sa tête la professeure Betsy J. Donald (Queen's University), elle est impliquée dans une recherche ayant reçu un peu plus de 358 000 $ pour un projet ayant pour titre « Taking Canada for a Ride? Digital ride-hailing and its impact on Canadian cities ».

Saliha Ziam, de l'École des sciences de l'administration, fait partie d'une équipe dirigée par la professeure Sawsen Lakhal (Université de Sherbrooke) qui a reçu 85 000 $ dans le cadre d'un projet intitulé « Élaboration et validation d'un modèle explicatif de la persévérance et de la performance dans les cours hybrides en enseignement supérieur ».

Normand Landry, du Département Sciences humaines, Lettres et Communications, et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains, fait équipe avec la professeure Caroline Caron (UQO) pour une recherche ayant bénéficié d'un montant d'un peu plus de 93 300 $ et qui s'intitule « Vloguer dans leurs temps libres permet-il aux jeunes de développer des compétences civiques? »

Michel Sénécal, du Département Sciences humaines, Lettres et Communications, est associé au professeur Arnaud Anciaux (Université Laval), qui a obtenu un peu plus de 132 000 $ pour une recherche ayant pour thème « Le financement participatif au Québec et au Canada. Mobilisations, stratégies et dynamiques dans l'écosystème de la culture et des médias ».



Le CRSH

Le CRSH est l'organisme subventionnaire fédéral qui encourage et appuie la recherche de niveau postsecondaire ainsi que la formation en recherche dans le domaine des sciences humaines. L'organisme joue un rôle de premier plan dans le milieu canadien de la recherche et des sciences et s'engage à favoriser une plus grande équité, diversité et inclusion en sciences. Le CRSH investit plus de 350 millions de dollars par année à l'appui de plus de 8 000 étudiants des cycles supérieurs et de près de 14 000 chercheurs.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.



