Plus de 325 000 $ pour former des professionnels en boucherie

SHERBROOKE, QC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain, et du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, est fière d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 326 465 $ à l'Association des détaillants en alimentation du Québec pour la mise en place d'une formation en boucherie.

Celle-ci sera offerte par le Centre de formation professionnelle 24-Juin et mènera à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) en boucherie de détail. Elle vise à former 14 travailleuses et travailleurs qui pourront développer leur expertise et, par la suite, pleinement exercer le métier de boucher.

Cette formation de courte durée se déroulera en alternance travail-études, à raison de 540 heures de formation dans l'établissement d'enseignement et de 360 heures de stage en entreprise. Cette formule flexible permettra de former du personnel non diplômé déjà en poste ainsi que des personnes nouvellement recrutées, selon les besoins de chaque entreprise participante.

Citations

« Favoriser l'engagement des travailleuses et travailleurs en rapprochant les apprentissages des réalités du marché du travail est l'une des clés pour répondre aux besoins de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre. Je suis donc très fière d'annoncer l'attribution de plus de 325 000 $ pour ce programme de formation en boucherie de détail, qui contribuera certainement à la vitalité économique de notre région. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

« Pour relever les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre, notre gouvernement tient à soutenir des initiatives favorisant la formation professionnelle. Par ailleurs, les perspectives d'emploi pour les professions du domaine de la boucherie de détail dans toutes les régions du Québec sont excellentes. Ce projet de formation est donc en adéquation avec les besoins du marché du travail. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'une de mes priorités est de valoriser la formation professionnelle et ça passe par des annonces comme celle d'aujourd'hui. Je suis fier que notre gouvernement appuie ce projet d'alternance travail-études. C'est une formule adaptée aux besoins du marché du travail. C'est bon pour nos élèves et pour les employeurs! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Nous sommes heureux d'avoir collaboré à la mise en place de ce parcours de formation comprenant une présence accrue en entreprise. Il permet l'avancement professionnel grâce à la qualification et à la reconnaissance des acquis et des compétences en amont de la formation. »

Pierre-Alexandre Blouin, président-directeur général de l'Association des détaillants en alimentation du Québec

Faits saillants

Le Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPMT vise à soutenir principalement les secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre en leur permettant de former le personnel.

L'aide financière provenant du ministère de l'Éducation est versée sous forme d'allocations de fonctionnement et d'investissement, selon ce qui est prévu habituellement par les règles budgétaires des centres de services scolaires.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources, Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100 ; Renseignements, Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796 ; Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Courriel : [email protected]