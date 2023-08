Plus de 31 M$ aux organismes de formation en art

QUÉBEC, le 21 août 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce aujourd'hui l'octroi d'une aide financière totalisant 31,8 M$ pour 106 organismes de formation en arts répartis sur l'ensemble du territoire québécois.

Accordée dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art du ministère de la Culture et des Communications, l'aide annoncée aujourd'hui vise à soutenir des organismes qui font partie d'un continuum de formation artistique, allant de la simple pratique d'un loisir à la formation d'une relève d'excellence.

Le développement du talent artistique est tributaire d'une offre de formations et de programmes éducatifs qui permettent sa découverte, son émergence et son épanouissement. C'est précisément ce que favorise le Programme, au bénéfice des artistes, des travailleurs culturels et des jeunes; offrir l'accès à un ensemble de formations professionnelles en art.

« Je suis fier du soutien apporté à des partenaires essentiels pour l'avènement d'une relève de grand talent et l'accès, à travers le Québec, à des carrières artistiques. Ce programme de formation est un investissement dans la jeunesse, dans l'excellence et dans la culture québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Le programme Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art permet au Ministère de remplir son rôle dans le secteur de l'éducation et de la formation en soutenant, selon certaines conditions, des organismes qui font partie d'un continuum de formation artistique, allant de la simple pratique d'un loisir à la formation d'une relève d'excellence.

