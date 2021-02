Plus de 300 foyers de Saint-Gabriel-de-Valcartier ont désormais accès à Internet haute vitesse

QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement combiné de près de 365 000 $ du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et de Bell, 326 foyers de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier ont désormais accès à un réseau Internet haute vitesse fiable et performant. Ce projet d'infrastructure a été réalisé dans le cadre d'une vaste initiative intergouvernementale visant à connecter jusqu'à 24 000 foyers dans 58 régions du Québec.

Le secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science), M. William Amos, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, le député de La Peltrie, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, M. Éric Caire, ainsi que le directeur des affaires gouvernementales chez Bell, M. Charles Gosselin, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence à quel point les régions dépendent d'Internet pour fonctionner au quotidien. Étant donné l'évolution constante des outils technologiques, l'accès à un service Internet haute vitesse de qualité et à coût abordable est donc essentiel pour toutes et tous, que ce soit pour travailler, s'instruire ou communiquer avec des proches.

Citations :

« Le service Internet haute vitesse est essentiel à la réussite des résidents des régions rurales du Québec. La crise de la COVID-19 a mis en lumière l'importance cruciale de l'accès au monde numérique. En investissant dans ce projet dans le cadre du programme Brancher pour innover, nous continuons de combler le fossé afin que les Québécoises et Québécois des régions puissent profiter eux aussi de tous les avantages qu'offre le numérique. Le gouvernement du Canada a investi plus de 213 millions de dollars dans 54 projets jusqu'à maintenant, ce qui permettra de brancher jusqu'à 250 293 foyers au Québec. »

William Amos, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science)

« Depuis près d'un an, le télétravail et l'enseignement à distance sont devenus la nouvelle réalité de bon nombre de nos citoyens de la Capitale-Nationale, confirmant plus que jamais ce qui était déjà une évidence pour votre gouvernement : en 2021, l'accès à Internet haute vitesse est un service essentiel. Nous gardons donc le cap sur notre volonté de brancher tous les foyers du Québec au cours de notre premier mandat, et je me réjouis de cette annonce pour la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Je félicite mon collègue Gilles Bélanger pour son excellent travail. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Notre objectif est ambitieux : notre premier ministre s'est engagé à ce que tous les Québécois soient branchés à Internet haute vitesse d'ici l'automne 2022. Je souligne le travail de Bell, qui a livré ce projet dans les échéanciers prévus. Il reste encore beaucoup de travail pour nous assurer que tous les foyers québécois soient desservis d'ici 2022; nous redoublons d'efforts et travaillons sans relâche. Je suis persuadé que nous augmenterons le rythme des annonces de projets terminés au cours de la prochaine année. Nous souhaitons être les leaders, au Canada, et une référence dans le monde en matière de connectivité. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« Donner un accès fiable à Internet à tous les citoyens et citoyennes du Québec est une priorité pour notre gouvernement. En tant que ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, je travaille justement sur une réforme en la matière au sein du gouvernement, ce qui me permet de constater la nature indispensable des technologies numériques en 2021. Je ne peux que me réjouir à l'idée d'améliorer l'accessibilité à travers l'ensemble du territoire Québécois. Chaque nouvelle connexion est un pas dans la bonne direction! »

Éric Caire, député de La Peltrie, ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

« Bell est heureuse de collaborer avec les gouvernements du Canada et du Québec afin de fournir un accès à Internet haute vitesse à plus de citoyens dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier. La crise de la COVID-19 a souligné l'importance des connexions à un réseau à large bande rapide, fiable et de grande capacité dans toutes les sphères de la société, et Bell est fière de mettre à profit son leadership en matière de réseaux afin de contribuer à transformer la façon dont les Québécois communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

Charles Gosselin, directeur des affaires gouvernementales chez Bell Canada

Faits saillants :

Le programme Québec branché , doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars, a pour objectif de fournir des services Internet à haut débit aux régions rurales qui sont actuellement mal ou non desservies.

, doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars, a pour objectif de fournir des services Internet à haut débit aux régions rurales qui sont actuellement mal ou non desservies. Le programme Brancher pour innover , doté d'une enveloppe de 585 millions de dollars du gouvernement fédéral, vise à améliorer les services Internet à haute vitesse dans les collectivités rurales et éloignées du Canada.

, doté d'une enveloppe de 585 millions de dollars du gouvernement fédéral, vise à améliorer les services Internet à haute vitesse dans les collectivités rurales et éloignées du Canada. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 1,75 milliard de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle.

Liens connexes

