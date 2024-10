Plus de 30 espèces de poissons auront pleinement accès aux milieux humides de l'île aux Castors

QUÉBEC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Canards Illimités Canada est fier d'annoncer un grand projet d'aménagement faunique à l'île aux Castors, dans l'archipel du lac Saint-Pierre, un territoire désigné site RAMSAR et réserve mondiale de la biosphère.

Site du projet de l’île aux Castors Crédit photo : Mélanie Jean Photographe (Groupe CNW/Canards Illimités Canada)

Ce chantier d'envergure, qui se réalisera cet automne, prévoit la mise en place d'un tout nouveau ponceau muni d'une voie migratoire sous la route 158. L'objectif est d'assurer la libre circulation des poissons entre le fleuve et les milieux humides de l'île aux Castors pour favoriser leur reproduction. Ces herbiers aquatiques constituent des sites d'alimentation et de fraie importants pour plus de 30 espèces de poissons tels le grand brochet et la perchaude.

À l'origine, l'inondation naturelle de l'île aux Castors au printemps permettait la migration de milliers de poissons vers le site de fraie. Il y a quelques décennies, la construction de la route 158 a toutefois réduit leur accès considérablement.

Grâce à l'installation d'un ponceau intégrant une voie migratoire (seuils avec des bassins intermédiaires), conçu en fonction de la capacité natatoire des espèces présentes dans le lac Saint-Pierre, la connectivité naturelle sera rétablie. Ce passage précieux permettra aux poissons d'accéder à plus de 30 hectares d'habitats de qualité, augmentant ainsi la productivité faunique.

En plus d'offrir cet accès vital aux poissons, le projet permettra de soutenir la biodiversité de l'île aux Castors. En effet, la stabilisation du niveau d'eau via les seuils de la voie migratoire assurera le maintien de bonnes conditions dans les marais, offrant ainsi des habitats de choix pour la flore et la faune des milieux humides : sauvagine, amphibiens, reptiles et mammifères aquatiques.

« Nous sommes fiers de compter sur l'expertise du gouvernement du Québec pour mener à bien cette initiative d'envergure, qui aura de multiples retombées positives sur la biodiversité du secteur. En plus de faciliter l'accès des poissons à des habitats existants, le projet permettra de revitaliser les milieux humides de l'île. Nous sommes reconnaissants de cette collaboration efficace entre divers acteurs du milieu », affirme Mélanie Deslongchamps, directrice des opérations provinciales pour le Québec chez Canards Illimités Canada.

Partenaires mobilisés

Le projet a été conçu et chapeauté par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) avec la collaboration de la MRC de D'Autray et de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles (SCIRBI). À la suite des travaux, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) aura la charge de l'entretien à long terme de la voie migratoire à titre de propriétaire de cette infrastructure.

Partenaires financiers

Un projet d'une telle envergure n'aurait pu être possible sans le soutien de la Fondation de la faune du Québec (FFQ) par l'entremise du Programme pour la conservation du lac Saint-Pierre, un partenariat financier avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« La restauration des habitats fauniques du lac Saint-Pierre est primordiale pour assurer le maintien de la biodiversité de cet écosystème unique. Le projet qui se réalisera à l'île aux Castors permettra non seulement de favoriser la libre circulation du poisson, mais également de rétablir les fonctions écologiques de la zone littorale du lac que sont la reproduction et la croissance des poissons. Nous sommes fiers de soutenir un tel projet », a mentionné Mylène Vallée, gestionnaire de programmes à la Fondation de la faune du Québec.

À PROPOS DE CANARDS ILLIMITÉS CANADA

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des terres humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les terres humides qui sont essentielles à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

