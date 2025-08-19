Plus de 3 M$ pour la création d'un nouveau programme de recherche sur les contaminants d'intérêt émergent

QUÉBEC, le 19 août 2025 /CNW/ - Afin de protéger l'eau et la santé de la population, le gouvernement du Québec accorde un financement de 3 050 000 $ au Fonds de recherche du Québec pour la mise en place d'un Programme de recherche sur les contaminants d'intérêt émergent (CIE). Les connaissances acquises ainsi que les outils de détection et de surveillance qui seront élaborés dans le cadre de ce nouveau programme permettront d'améliorer notre capacité d'intervention face à ces substances dont les effets sont encore méconnus.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette. Grâce à cet investissement, le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ), en collaboration avec le milieu de la recherche, pourra mieux étudier les enjeux et les risques liés à la présence de ces substances dans l'eau. Déjà, il a été déterminé que certains contaminants peuvent avoir des impacts sur les écosystèmes aquatiques et, par conséquent, sur la santé humaine. Il est donc crucial de développer les connaissances nécessaires pour intervenir efficacement face à ces problématiques émergentes.

« Les contaminants présents dans l'eau soulèvent de plus en plus de préoccupations. Avec ce nouveau programme en partenariat avec le Fonds de recherche du Québec, on se donne les moyens de mieux documenter ces problématiques et d'agir pour réduire leurs impacts sur l'environnement et notre santé. Je remercie à l'avance tous les scientifiques qui contribueront au développement des connaissances et des outils qui en découleront. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Ce nouveau partenariat s'ajoute aux nombreuses initiatives de collaboration du gouvernement et, plus particulièrement, du CEAEQ avec le milieu scientifique en matière de CIE dans l'eau. À ce jour, 22 projets d'acquisition des connaissances et de développement d'outils innovants dans ce domaine ont été financés dans la foulée du Plan national de l'eau. Par exemple, plusieurs revues de la littérature ont été entreprises depuis l'automne 2024 avec l'appui d'une dizaine d'universités et d'autres partenaires afin d'avoir un portrait plus précis des problématiques liées aux CIE dans l'eau au Québec.

Dernièrement, un atelier de cocréation sur ce thème a été réalisé par le CEAEQ afin de spécifier les besoins de connaissances et les thématiques de recherche à prioriser. Plus de 150 scientifiques et spécialistes du domaine de l'eau ont pris part à cette rencontre, dont les résultats serviront notamment à orienter le contenu du Programme de recherche sur les CIE annoncé aujourd'hui.

Les CIE sont des substances, telles que les composés pharmaceutiques, les produits de soins corporels, les nanoparticules, les plastifiants, les SPFA, les retardateurs de flamme et de nouveaux pesticides, pour lesquelles les méthodes de caractérisation sont souvent inexistantes et les connaissances quant au devenir, aux effets ou aux risques sont souvent parcellaires.

