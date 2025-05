Plus de 3,6 M$ octroyés pour le développement d'initiatives de conservation sur le territoire québécois

QUÉBEC, le 16 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie 3 614 052 $ à la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) pour l'initiative Plein aire 2.0, qui vise l'élaboration de propositions d'aires protégées et la reconnaissance d'autres mesures de conservation efficaces (AMCE) sur le territoire québécois. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

Cette aide financière, découlant du Plan nature 2030, permettra à la SNAP Québec d'offrir diverses activités pour soutenir les membres d'organisations partenaires, soit la Fédération des pourvoiries du Québec, l'Association des parcs régionaux du Québec et la Fédération québécoise des gestionnaires de zones d'exploitation contrôlée. Ce soutien permettra notamment d'identifier des outils de conservation pour la création d'aires protégées, de manière à conserver 30 % des milieux continentaux et 30 % des milieux marins d'ici 2030.

Citations :

« Avec le Plan nature 2030, notre gouvernement s'est fermement engagé à atteindre la cible mondiale de conservation de 30 % de notre territoire d'ici 2030, notamment en bonifiant le réseau d'aires protégées et conservées québécois. L'initiative annoncée aujourd'hui permettra aux organismes partenaires d'être soutenus adéquatement par la SNAP Québec dans leurs démarches de conservation du territoire. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« La SNAP Québec est fière de collaborer avec certains des plus importants gestionnaires de territoires publics du Québec pour identifier des secteurs d'intérêt pour la conservation de la biodiversité et pour assurer l'accès à la nature aux collectivités. Les zecs, les pourvoiries et les parcs régionaux contribuent aux économies régionales; la protection de ce capital naturel permettra de maintenir les écosystèmes, la faune et la flore, piliers de leur offre d'activités. Nous souhaitons aussi être à l'écoute des communautés autochtones dont les territoires seront visés par cette démarche afin de maintenir un dialogue constructif avec les porteurs de projets de conservation. »

Alain Branchaud, directeur général, SNAP Québec

Faits saillants :

L'initiative Plein aire 2.0 est associée à la cible 3 de l'axe 1 du Plan nature 2030, qui prévoit la conservation de 30 % des milieux continentaux et de 30 % des milieux marins du Québec, en misant sur la gestion efficace, la représentativité et la connectivité écologique des sites conservés, tout en améliorant l'accès à la nature.

La SNAP Québec est un partenaire important du gouvernement du Québec et elle a collaboré avec le MELCCFP, notamment pour la mobilisation du public et des acteurs régionaux dans le cadre de l'appel à projets d'aires protégées en territoire public méridional, continental et marin lancé en 2024.

Elle accompagnera ces organisations dans l'élaboration de propositions d'aires protégées en vue de leur création éventuelle par le gouvernement du Québec.

Elle soutiendra également ces organisations dans l'élaboration et la présentation de demandes de reconnaissance d'autres mesures de conservation efficaces (AMCE).

Les AMCE visent à reconnaitre des zones qui ne sont pas des aires protégées, mais qui contribuent de manière durable à la préservation de la biodiversité. Cet outil de conservation favorise la participation d'un plus grand éventail d'acteurs à l'établissement d'un réseau de conservation riche et diversifié.

