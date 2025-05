Plus de 3 500 formations suivies pour outiller nos professionnels du milieu sportif et récréatif

QUÉBEC, le 8 mai 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, se réjouit du bilan actuel des formations gratuites offertes aux professionnels, aux administrateurs et aux dirigeants des organismes de sport et de loisir. Jusqu'à maintenant, on compte plus de 3 500 demandes d'accès à ces formations et à leurs différents outils offerts gratuitement par certaines de nos universités québécoises.

L'objectif de ces formations est de professionnaliser les divers acteurs qui encadrent la pratique sportive et récréative au Québec en les outillant et en les aidant à développer de bonnes pratiques de gestion. Elles portent notamment sur la gouvernance, l'éthique organisationnelle, la gestion et le leadership au féminin.

Le Pôle sports HEC Montréal, le Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval et l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP) sont les partenaires associés à ces formations pour lesquelles des investissements de 3,3 millions de dollars ont été annoncés par la ministre Charest en février 2024.

Le Québec a une vision et pose des actions concrètes pour le développement du sport et du loisir. Cette offre de formations répond à un besoin clairement exprimé par le milieu sportif québécois. En effet, selon une étude menée par HEC Montréal en 2021, la grande majorité des organisations de ce milieu font face à d'importants défis en matière de professionnalisation.

Citations :

« Nous avons écouté les dirigeants sportifs concernant leurs besoins en matière de gouvernance et de capital humain et, avec le soutien de nos partenaires, nous avons proposé des solutions concrètes pour rendre le milieu sportif québécois plus sécuritaire, plus équitable, plus inclusif et plus innovant. Je tiens à féliciter tous les participants qui ont suivi l'une de ces formations ainsi qu'à remercier nos partenaires pour leur expertise et leur leadership dans ce dossier. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La professionnalisation du milieu sportif passe entre autres par l'accès à de la formation de qualité et adaptée à la réalité du milieu. Grâce au soutien du gouvernement du Québec, les dirigeants, la relève féminine et les entraîneurs peuvent désormais compter sur des programmes concrets et structurants pour encourager le développement des talents. En misant sur une approche globale, nous contribuons activement au changement durable de l'ensemble de notre écosystème sportif. C'est une grande source de fierté pour l'équipe du Pôle sports HEC Montréal de contribuer concrètement à cette transformation. »

Eric Brunelle, directeur du Pôle sports HEC Montréal et professeur titulaire au Département de management à HEC Montréal

« Le Collège des administrateurs de sociétés est fier de contribuer à cette mesure structurante qui renforce la gouvernance et le leadership dans les milieux du sport et du loisir. Ces initiatives essentielles ont un impact direct et immédiat sur la performance des organismes et s'inscrivent dans une vision durable du développement sportif et récréatif pour le Québec. »

Chantale Coulombe, présidente et cheffe de la direction du Collège des administrateurs de sociétés

« L'enthousiasme des participants rencontrés dans le cadre des formations et des travaux menant au développement des outils témoigne du succès de l'initiative, mais aussi du fait que celle-ci répondait à un besoin bien réel. Nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à cette action concertée par l'élaboration d'un guide portant sur les bonnes pratiques en gouvernance, un outil adapté spécifiquement à la réalité des organismes à but non lucratif du milieu du sport et du loisir au Québec, afin de les accompagner dans leur gouvernance. Cela permet de s'assurer qu'ils sont efficaces, intègres, transparents et créateurs de valeur, soit les ingrédients essentiels pour qu'ils se développent à la hauteur de leurs ambitions et de l'importance de leur rôle pour leurs membres et pour notre société. »

François Dauphin, président-directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP)

Renseignements complémentaires :

Les formations et les outils accessibles sont les suivants :

Pôle sports HEC Montréal : Espace DG : Cadre de référence pour le métier de gestionnaire en sport et loisir; Parcours « Les essentiels pour DG sportif »; Parcours « Programme DG+ »; Communautés de partage pour les gestionnaires en sport et loisir; Coffre à outils pour gestionnaire en sport et loisir; Parcours « La relève - Leadership féminin »; Espace Coaching sportif; Formation pour mentors; Formation sur l'éthique organisationnelle; Formation sur la pensée stratégique; Formation sur la gestion du changement; Formation sur l'intelligence émotionnelle; Formation sur les habiletés politiques; Formation sur la gestion de l'énergie;





Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval : Bourses pour la certification en gouvernance de sociétés; Formation « Les assises de la gouvernance - Volet 1 »; Formation intermédiaire et avancée en gouvernance; Formation en gouvernance pour les administrateurs de la relève (18-35 ans);





: Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP) : Guide de bonnes pratiques en gouvernance pour les organismes locaux et régionaux de sport et de loisir : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/encadrement-gouvernance-gestion-loisir-sport/gouvernance-organisme-sport-loisir.



Liens connexes :

Étude de 2021 du Pôle sports HEC Montréal : https://polesports.hec.ca/wp-content/uploads/2022/03/Pole-sports-Professionnalisation-Rapport-complet.pdf

