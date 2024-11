Plus de 3,4 M$ pour rehausser la qualité de l'expérience au Bioparc de la Gaspésie

BONAVENTURE, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, un appui financier de 3 443 400 $ pour le développement stratégique du Bioparc de la Gaspésie dans le but de rehausser la qualité de l'expérience client.

Plus précisément, l'aide accordée servira à :

réaménager :

une volière immersive dans Le Barachois,



La Rivière, pour abriter les loutres de rivière en cohabitation avec les ratons laveurs et pour y ajouter un nouvel habitat pour le vison d'Amérique,



La Toundra, pour abriter le caribou en cohabitation avec le renard arctique et pour y ajouter un nouvel habitat pour le loup arctique,



La Forêt, pour y intégrer un nouvel habitat pour le lynx roux;

implanter, dans La Rivière, La Forêt et La Toundra, des stations d'observation en surplomb au moyen de terrasses accessibles et de parcours immersifs;

remplacer les garde-corps de sécurité dans La Forêt;

agrandir les toilettes publiques et le bâtiment abritant les soins animaliers;

aménager :

des vitrines d'observation des cougars et des lynx du Canada ,



une aire de pique-nique, une aire d'animation abritée, des sentiers de passage et des zones publiques végétalisées;

construire un nouveau pavillon d'exposition temporaire avec des espaces de travail pour l'équipe d'éducation;

développer des contenus numériques accessibles;

mettre en place du wifi, des caméras de diffusion en direct, des panneaux d'interprétation ainsi que des bornes interactives et éducatives.

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans la région de la Gaspésie. Selon les données les plus récentes du ministère du Tourisme, la contribution à l'économie des secteurs associés au tourisme dans cette région s'élevait à plus de 231 millions de dollars. La région comptait plus de 560 entreprises et plus de 4 120 emplois liés au tourisme en 2023.

Citations

« Le tourisme est un levier économique clé pour nos régions, comme la Gaspésie. Notre gouvernement investit dans des projets qui enrichissent l'offre touristique et génèrent des retombées économiques. Ces retombées soutiennent les missions principales de l'État tout en profitant aux communautés locales et régionales. Des initiatives comme celle du Bioparc font rayonner la Gaspésie et renforcent notre prospérité collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'importance qu'accorde notre gouvernement au développement de l'offre touristique de la Gaspésie se concrétise encore une fois à travers le soutien offert au Bioparc. En rehaussant la qualité de l'expérience offerte, l'organisation se démarque. Je tiens à souligner que ce projet démontre bien la vitalité et le fort potentiel récréotouristique de la région. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cet investissement de plus de 3,4 millions de dollars de notre gouvernement pour rehausser l'ensemble de l'offre du Bioparc de la Gaspésie est une excellente nouvelle pour notre région. Il contribue à diversifier l'offre touristique et à dynamiser l'économie locale tout en mettant en valeur la faune et les écosystèmes d'ici. Je tiens à saluer la vision et le travail de l'équipe du Bioparc. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Au nom du conseil d'administration du Bioparc, je tiens à remercier chaleureusement la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, pour son soutien financier indispensable. Cet investissement contribuera grandement à enrichir l'expérience de nos visiteurs et à assurer le développement de notre institution. »

Serge Arsenault, président du conseil d'administration du Bioparc de la Gaspésie

Faits saillants

Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT).

Depuis la création du PARIT en 2021, 269 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 110 projets. La ministre Proulx a annoncé récemment que 25 millions de dollars additionnels étaient disponibles pour 2024-2025, portant l'enveloppe globale à 294 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 628 millions de dollars.

Les objectifs du PARIT sont les suivants :

Renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région;

Appuyer des projets qui favorisent la rétention de la population québécoise ou qui motivent ses déplacements;

Accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;

Augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.

La mission du parc animalier Bioparc de la Gaspésie est de faire vivre aux visiteurs une expérience éducative par le contact avec une quarantaine d'espèces animales indigènes. Il comporte un pavillon des amphibiens et reptiles, un insectarium, une petite ferme ainsi qu'un parcours de jeux. De plus, il exploite neuf résidences de tourisme en bord de mer, un service de restauration et une boutique de souvenirs.

