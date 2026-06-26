Plus de 3,2 M$ pour faire avancer les priorités des collectivités estriennes

SHERBROOKE, QC, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, annonce des aides financières totalisant 3 269 952 $ afin d'appuyer la réalisation de 13 initiatives en Estrie.

Les initiatives retenues répondent à des priorités concrètes pour les collectivités estriennes. Elles contribueront notamment à renforcer les services de proximité grâce à des actions en matière de sécurité alimentaire, de santé mentale, de réussite éducative et d'accès aux services pour les citoyens. Un important volet des investissements vise également la protection de l'environnement et l'adaptation aux défis climatiques. Enfin, plusieurs initiatives soutiendront le développement de l'offre récréotouristique et de plein air en Estrie, par l'amélioration des infrastructures, la mise en valeur des attraits naturels et le renforcement de l'expérience touristique.

Grâce à ces investissements, le gouvernement appuie des projets porteurs qui généreront des retombées durables pour les collectivités, contribueront à l'essor économique de la région et renforceront la qualité de vie des citoyens partout sur le territoire estrien.

Citations :

« Le développement économique des régions passe par des communautés fortes et bien outillées pour répondre aux réalités d'aujourd'hui et de demain. Ces initiatives contribueront à bâtir des collectivités plus dynamiques, résilientes et attrayantes partout en Estrie. Qu'il s'agisse de protéger l'environnement, de soutenir les personnes plus vulnérables, de développer le tourisme durable ou de renforcer les services de proximité, elles permettront non seulement de toucher la population et les organismes sur le terrain, mais aussi de mettre en valeur les richesses naturelles et touristiques de la région. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Ces investissements de plus de 3,2 millions de dollars en Estrie témoignent de notre volonté commune de passer de la planification à l'action sur des priorités qui touchent directement la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Qu'il s'agisse de sécurité alimentaire, de santé mentale, de réussite éducative, d'environnement ou de développement récréotouristique, ces 13 initiatives viennent renforcer la vitalité de nos milieux et la capacité d'agir de nos communautés. En Estrie, nous faisons le choix de la concertation et de l'efficacité pour livrer des résultats concrets sur le terrain. »

Geneviève Hébert, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour l'Estrie et députée de Saint-François

« Avec les projets retenus dans le cadre de nos trois appels - Vitalité des milieux de vie et besoins des collectivités locales, Tourisme durable et patrimoine du territoire estrien, Environnement et adaptation aux changements climatiques -, l'Estrie passe de la vision à l'action sur des enjeux qui rassemblent nos neuf territoires. Dans le déploiement de tous les projets soutenus ou portés par la Table des MRC de l'Estrie, c'est toujours la même conviction qui nous anime : c'est en se concertant que l'Estrie avance. »

Monique Phérivong Lenoir, présidente de la Table des MRC de l'Estrie et présidente du comité régional de sélection de projets du volet Rayonnement régional du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Rayonnement régional du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire (voir l'annexe au communiqué).

Liens connexes :

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Fonds régions et ruralité Volet 1 - Rayonnement régional Une entente sectorielle de développement et 12 projets retenus en 2026-2029 pour la région de l'Estrie Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 337 718 $ Profitons de l'été pour lire, rire et s'exprimer! Par : Conseil Sport Loisir de l'Estrie Le projet mobilise camps de jour, bibliothèques et acteurs locaux pour contrer la « glissade de l'été », c'est-à-dire la perte de certains acquis scolaires, des enfants de 4 à 12 ans en Estrie. Il offre des activités éducatives et ludiques, forme les animatrices et animateurs, outille les bibliothèques, favorise la fréquentation des services de proximité et renforce la collaboration multipartite, assurant la pérennité des pratiques, le développement des compétences et la vitalité des milieux. 2026-2029 317 416 $ Embauche d'agents de projet pour l'optimisation et la gestion opérationnelle des services en sécurité alimentaire Par : Centre d'action bénévole de Windsor et région Le projet vise le déploiement de projets pour soutenir, structurer ou optimiser l'offre de service en sécurité alimentaire, et la création d'une communauté de pratique estrienne pour les employées et employés en sécurité alimentaire. Les ressources participeront à l'ensemble des activités liées au dépannage alimentaire et à sa coordination, en plus d'offrir un soutien aux usagères et usagers, au personnel et aux bénévoles en place. 2026-2029 269 197 $ En Estrie, la santé mentale se conjugue au nous! Par : Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de l'Estrie Le projet vise à renforcer la santé mentale communautaire en outillant les organismes des 8 MRC de l'Estrie et de Sherbrooke. Il développe des outils régionaux, offre des formations à grande échelle, anime une table régionale et réalise un portrait territorial annuel. 2026-2029 101 168 $ Services juridiques de proximité en droit du logement Par : Info Justice Estrie Le projet vise à bonifier les services juridiques de proximité d'Info Justice Estrie liés aux enjeux de logement pour les locataires de l'Estrie. Il offre un accompagnement juridique individuel accessible et humain, sans restriction d'âge, pour que les locataires puissent connaître leurs droits et les faire valoir afin de pouvoir demeurer dans leur chez-soi. 2026-2029 222 149 $ Mon eau, mon puits, ma santé - Estrie Par : Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versant de la rivière Saint-François Le projet vise à diminuer les risques liés à la consommation d'eau provenant de puits privés. Il est divisé en trois volets : Formation d'agents de changement par le partage d'information et la tenue d'activités de sensibilisation;

Accès simplifié aux tarifs réduits, au matériel d'échantillonnage et au transport des échantillons vers les laboratoires accrédités;

Outils pour les propriétaires en lien avec l'interprétation des résultats des analyses et les mesures correctrices à apporter en cas de contamination. 2026-2029 196 250 $ Connectivité écologique autoroute 10 : un corridor vital à maintenir et à restaurer pour l'Estrie Par : Corridor appalachien Le projet vise à mettre à jour le rapport Plan de connectivité de l'A-10 (aménagements pour améliorer la perméabilité faunique), incluant un plan d'action, de même qu'à poursuivre la mise en œuvre des actions prioritaires. Dans le cadre du projet, du démarchage et de l'accompagnement auprès des propriétaires, pour protéger à perpétuité des milieux naturels clés de part et d'autre de l'autoroute 10, seront effectués. Le projet a également comme but de créer une table de coordination régionale afin de poursuivre les échanges avec les partenaires municipaux, agricoles et forestiers. 2026-2029 185 095 $ RASSEMBLER, projet de l'Inter-CDC Par : Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François RASSEMBLER, projet de l'Inter-CDC de l'Estrie, mise sur un vaste réseau de partenaires pour accroître la mobilisation intersectorielle et soutenir les populations vulnérables. 2026-2029 155 006 $ Réseau estrien de surveillance participative des lacs : des citoyens engagés pour des eaux résilientes Par : RAPPEL - Coop de solidarité en protection de l'eau Le projet vise à doter les associations de protection de lacs de l'Estrie d'une trousse d'échantillonnage simplifiée pour les tributaires, validée scientifiquement par l'Université de Sherbrooke et le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie. Cette démarche renforce la science citoyenne, améliore la surveillance des écosystèmes aquatiques et favorise une gouvernance durable inter-MRC, tout en ouvrant la voie à des innovations futures en science citoyenne, en recherche et en technologie. 2026-2029 295 000 $ Structuration régionale de l'infrastructure et de la pratique de la randonnée pédestre en Estrie Par : Conseil Sport Loisir de l'Estrie Le projet vise à structurer durablement la randonnée pédestre en Estrie en agissant sur la reconnaissance juridique des sentiers, le développement des compétences des gestionnaires et la sensibilisation des usagères et usagers. En collaboration avec de nombreux partenaires, le Conseil Sport Loisir de l'Estrie mobilise l'ensemble des MRC pour renforcer la pérennité, la cohérence et la culture de pratique régionale. 2026-2029 105 000 $ Aménagement d'un terrain à haut potentiel écologique et récréotouristique aux abords du lac Stoke Par : Corporation de développement socio-économique de Stoke Le projet vise le développement durable d'un terrain de 187 acres en bordure du lac Stoke, dans le Val-Saint-François (à la jonction des MRC du Haut-Saint-François et des Sources et de la ville de Sherbrooke). Il permettra de préserver 156 acres de forêts et de milieux humides, de développer un réseau de sentiers, d'offrir un accès public à l'eau et de renaturaliser et d'aménager le site pour y tenir des activités récréotouristiques durables à rayonnement régional. 2026-2029 100 000 $ Structuration numérique et maillage de l'offre de vélo de montagne des Cantons-de-l'Est Par : Centre national de cyclisme de Bromont Le projet vise la création d'une plateforme Web unique pour le vélo de montagne dans les Cantons-de-l'Est, dont les objectifs seront la structuration régionale de l'offre et la mise en valeur des expériences complémentaires. Il permettra également de soutenir la mobilisation des intervenantes et intervenants, et de créer des parcours multijours ainsi que des forfaits touristiques durables. Ce projet maximise la visibilité auprès des clientèles locales, excursionnistes et touristiques, et s'aligne sur la transformation numérique de l'industrie. 2026-2029 100 000 $ Sentier du Petit Houx Par : Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises Le projet vise à réhabiliter le sentier du Petit Houx, qui est fermé depuis quelques années. Il s'agissait du sentier le plus apprécié, avec plus de 200 000 visiteuses et visiteurs par année, et le plus intéressant du point de vue pédagogique au Marais de la Rivière-aux-Cerises. 2026-2029 885 953 $ Entente sectorielle de développement en concertation Par : Table des MRC de l'Estrie L'entente vise à accroître et à mettre en œuvre des initiatives de concertation régionale pour assurer la convergence et la complémentarité des actions des MRC, des ministères et organismes ainsi que des partenaires régionaux, de manière à agir sur les priorités régionales de développement. 2026-2029 Total accordé : 3 269 952 $

2026-2029 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juin 2026

Les priorités régionales 2025-2029 en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Protéger l'environnement et s'adapter aux changements climatiques.

Favoriser la vitalité des milieux de vie et la réponse aux besoins des collectivités locales, notamment par le maintien et le développement de services de proximité.

Soutenir le tourisme durable, la vitalité culturelle et le patrimoine du territoire estrien.

Renforcer l'accès à des modes de transport collectif, partagé et actif répondant aux besoins de mobilité de la population et des entreprises.

Valoriser la réussite éducative et soutenir le développement des compétences et l'épanouissement de l'individu.

Développer une économie basée sur l'innovation, la diversification et l'entrepreneuriat.

Reconnaître et soutenir les secteurs bioalimentaire et forestier en Estrie.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]