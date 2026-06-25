/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Mêlée de presse du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
25 juin, 2026, 14:34 ET
SHERBROOKE, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une mêlée de presse au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, prendra la parole à propos du Fonds régions et ruralité.
Une prise de photos officielle suivra la mêlée de presse.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'activité doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 10 h, le 26 juin.
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Date :
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AIDE-MÉMOIRE
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Vendredi 26 juin 2026
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Heure :
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11 h
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Lieu :
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Sherbrooke
SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]
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