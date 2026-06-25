/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Mêlée de presse du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions/

SHERBROOKE, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une mêlée de presse au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, prendra la parole à propos du Fonds régions et ruralité.

Une prise de photos officielle suivra la mêlée de presse.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'activité doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 10 h, le 26 juin.



Date : AIDE-MÉMOIRE Vendredi 26 juin 2026 Heure : 11 h Lieu : Sherbrooke

L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]