Le gouvernement du Québec investit 500 000 $ pour stimuler l'engagement des jeunes auprès des personnes aînées

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, annonce une enveloppe de 500 000 $ afin de donner aux jeunes et aux personnes aînées davantage d'occasions de se rencontrer, d'échanger et de tisser des liens significatifs.

Grâce au programme Échanges entre générations, le gouvernement du Québec offre des moyens concrets aux résidences pour personnes aînées, aux résidences privées pour aînés et aux organismes admissibles pour accueillir des étudiantes et étudiants du postsecondaire en échange de leur engagement bénévole auprès des personnes aînées.

L'appel de projets 2026-2027 débutera le 6 juillet prochain. Les demandeurs admissibles auront jusqu'au 31 août 2026 pour soumettre des projets qui encouragent l'établissement de relations intergénérationnelles positives et enrichissantes entre les jeunes et les personnes aînées.

Cet appel s'inscrit dans le cadre du programme Échanges entre générations, qui est doté d'un financement de 2,5 millions de dollars pour la période 2024-2029. Depuis 2021, il s'agit du cinquième appel lancé en lien avec ce programme.

Citations :

« Je suis fier du fait que notre gouvernement s'engage à soutenir un dialogue essentiel au maintien de la solidarité et à une meilleure compréhension des réalités intergénérationnelles. En favorisant l'implication bénévole des jeunes, nous encourageons le développement de relations propices à une bienveillance mutuelle. Ainsi, nous contribuons à entretenir et à renforcer les liens entre les jeunes et les aînés. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Les liens entre les générations sont précieux pour nos communautés. Ce programme permet à la fois de briser l'isolement de certaines personnes aînées et d'offrir aux jeunes une expérience humaine enrichissante. En favorisant le partage, l'entraide et l'engagement bénévole, nous contribuons à bâtir des milieux de vie plus solidaires et inclusifs pour tous. »

Simon Allaire, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Mauricie et député de Maskinongé

Faits saillants :

Le programme Échanges entre générations vise à encourager l'établissement de relations intergénérationnelles positives et enrichissantes entre les jeunes et les aînés.

Le programme vise l'octroi d'aides financières à des résidences pour personnes aînées, à des organismes à but non lucratif (OBNL) ou à des résidences privées pour aînés qui souhaitent héberger une ou deux personnes aux études postsecondaires en échange d'un engagement bénévole auprès des personnes aînées qui y demeurent.

Le financement des projets sélectionnés s'inscrit dans la mesure 68 « Soutenir la cohabitation intergénérationnelle entre des étudiants et des personnes aînées dans les résidences privées pour aînés et les OBNL » de l'axe d'intervention 9 : Faciliter l'accès à l'habitation pour vieillir à domicile, du plan d'action gouvernemental 2024-2029 : La fierté de vieillir, porté par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du Secrétariat à la jeunesse, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]