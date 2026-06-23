Invitation aux médias - Mêlée de presse du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
23 juin, 2026, 09:00 ET
SHERBROOKE, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une mêlée de presse au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, prendra la parole à propos du Fonds régions et ruralité.
Une prise de photos officielle suivra la mêlée de presse.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'activité doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 10 h, le 26 juin.
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Date :
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AIDE-MÉMOIRE
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Vendredi 26 juin 2026
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Heure :
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11 h
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Lieu :
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Sherbrooke
SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions
Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]
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