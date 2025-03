QUÉBEC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit plus de 72 millions de dollars pour construire 264 logements locatifs à Québec et à Lévis par l'entremise du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA).

L'annonce a été faite par l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec, à Québec, sur le site du projet La Cour, dans le quartier Saint-Roch.

La Cour est un projet de 159 logements, situé sur la rue Prince-Édouard, à Québec. Le gouvernement du Canada contribue au projet à hauteur de 42 millions de dollars en prêts à faible taux d'intérêt. La Cour réunira des finitions et des équipements de haute qualité pour que les familles, les individus et les couples puissent vivre et bénéficier d'une grande accessibilité aux transports publics, aux infrastructures pour véhicules électriques ainsi qu'à tous les services de proximité. La propriété est stratégiquement située au centre-ville de Québec. Le projet sera terminé d'ici la fin de 2025.

De plus, des investissements ont été annoncés pour deux autres ensembles résidentiels d'envergure, Le Natura et TERRA (phase 3).

L'ensemble résidentiel Le Natura, situé sur le boulevard Pie-XI, à Val-Bélair, dans un secteur multifamilial dynamique à proximité des commodités commerciales et du transport en commun, offrira 33 nouveaux logements. Le gouvernement fédéral a investi 8,5 millions de dollars dans le projet, qui se trouve à proximité de tous les services municipaux, ainsi qu'un accès direct à une voie de circulation principale et à une piste cyclable. Le projet est présenté comme un développement vert avec un accès à des jardins communautaires.

Pour sa part, TERRA, situé au 939-943 Monseigneur-Bourget, à Lévis, est un projet de 400 logements, dont 72 logements de la phase 3 sont financés par le gouvernement fédéral, pour une somme de 21,6 millions de dollars en prêts à faible taux d'intérêt. Les deux premières phases du projet sont déjà achevées. Mené par des valeurs sociales et écoresponsables, l'ensemble résidentiel est muni de chauffage géothermique, d'un système de gestions écologique des eaux pluviales, de bacs de jardinage et de nombreux espaces verts. L'immeuble possède également un système novateur qui récupère la chaleur des eaux usées, diminuant ainsi les frais d'exploitation. L'aménagement paysager est entièrement constitué de plates-bandes gourmandes qui favorisent les interactions sociales entre les résidents.

Citations :

« Par ses investissements effectués dans le logement locatif, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à Québec, et partout au pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. Ces investissements contribuent à créer des emplois et à stimuler l'économie locale. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement s'est engagé à travailler avec toutes les parties prenantes afin de combattre la crise du logement au pays et au Québec. L'annonce d'aujourd'hui vient confirmer plus de 260 nouveaux logements locatifs pour la population de Québec. C'est en utilisant tous les outils à notre disposition que nous viendrons à bout de cette crise. » - L'honorable Jean-Yves Duclos ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec

« La mission d'OÏKOS Construction est de développer des projets d'envergure en bâtissant un patrimoine collectif durable, tout en étant précurseur au niveau des concepts, des techniques, et de l'encadrement de nos équipes. Notre projet La Cour appartements est la définition même d'une richesse collective offrant un cadre de vie adapté à une clientèle variée. Nous sommes enchantés de travailler en collaboration avec le gouvernement du Canada pour la construction d'un projet distinctif en Basse-Ville de Québec. » - Pierre-Yves Charest, président-directeur général, OÏKOS construction inc.

« TERRA condos locatifs et jardins urbains offre un milieu de vie qui favorise le bien-être de notre clientèle et qui encourage l'amélioration de leur environnement. Au cœur de nos actions s'incarne la volonté de bâtir des communautés solidaires où l'humain et le développement durable se rejoignent. » - Martin Bégin, Président-directeur général, MGE Groupe Immobilier

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60,09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes à revenu moyen au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En décembre 2024, la SCHL avait engagé 21,76 milliards de dollars en prêts par l'entremise du PPCA pour soutenir la création de plus de 56 000 logements destinés à la location. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations apportées au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds afin de créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs et de l'atteinte des résultats sociaux souhaités.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au d'ici 2031-2032.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur X (anciennement Twitter), Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]