Plus de 26 M$ à Énercycle pour son projet de biométhanisation et de compostage en Mauricie

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS, QC, le 27 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent une aide financière conjointe de 26 448 693 $ afin d'appuyer Énercycle, la régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, dans son projet de développement d'un nouveau centre de valorisation des matières organiques par biométhanisation et compostage. En plus de dévier de l'élimination environ 35 000 tonnes de matières organiques par an, ce projet permettra de réduire les émissions des gaz à effet de serre de 3 286 tonnes en équivalent CO 2 par année.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet.

La députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, et la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, étaient présents à cette annonce.

Ces investissements permettront de soutenir la construction et l'exploitation des nouvelles installations de biométhanisation et de compostage d'Énercycle, qui seront aménagées sur le site du lieu d'enfouissement à Saint-Étienne-des-Grès. Les sommes serviront notamment à la construction des bâtiments, à l'aménagement des zones de traitement de compostage ainsi qu'à l'installation d'un digesteur et d'autres équipements connexes. Le nouveau centre de valorisation des matières organiques d'Énercycle desservira une partie importante de la population de la Mauricie, soit les agglomérations urbaines de Trois-Rivières et de Shawinigan ainsi que les MRC de Mékinac, de Maskinongé et des Chenaux. Le projet permettra aussi de collecter les matières organiques provenant des industries, commerces et institutions de la région.

Le projet, dont le coût total est estimé à plus de 75,7 millions de dollars, comprend également le raccordement vers le système de traitement et de purification du biogaz, qui permettra d'injecter le biométhane dans le réseau gazier, ainsi que la mise en place d'une station de traitement des eaux usées. À terme, ce centre, dont la mise en service est prévue à l'automne 2026, produira plus de 1,2 million de mètres cubes de biométhane qui seront injectés dans le réseau Énergir.

Citations

« En appuyant des projets comme celui-ci, le gouvernement du Canada renforce la capacité des communautés de faire face aux défis climatiques. Avec la construction de ce centre de traitement des matières organiques, nous progressons vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la création d'environnements plus sains et plus verts. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En investissant dans la construction du centre de traitement des matières organiques de la Mauricie, notre gouvernement contribue à améliorer la résilience des collectivités face aux changements climatiques. Nos investissements dans cette infrastructure visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre démontrent notre engagement à créer des collectivités saines, vertes et autosuffisantes. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Notre gouvernement est fermement engagé dans la transformation de l'économie du Québec afin de la rendre plus sobre en carbone et de lutter activement contre les changements climatiques. C'est vrai dans tous les secteurs stratégiques, comme la gestion des matières résiduelles, où l'on peut réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre liées à l'enfouissement. Par l'entremise de son Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage, notre gouvernement est fier de soutenir des initiatives comme celle d'Énercycle qui, avec son nouveau centre de valorisation des matières organiques, permettra à toute la Mauricie de contribuer à l'atteinte de nos objectifs climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Ce projet est un autre bel exemple de l'engagement des Québécoises et des Québécois à participer activement à la lutte contre les changements climatiques. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un défi que nous devons relever tous ensemble pour notre bien et celui des générations futures. Je suis donc ravi que, grâce à la participation financière conjointe des gouvernements du Canada et du Québec, la région de la Mauricie puisse contribuer activement aux efforts collectifs. Je remercie l'ensemble des organisations municipales engagées dans ce projet et la régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, Énercycle, pour leur volonté commune de réduire leur empreinte écologique, tout en offrant des services de qualité à leurs communautés locales. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières

« L'investissement annoncé pour le centre de valorisation des matières organiques contribue à l'atteinte de nos cibles climatiques, tout en générant d'importantes retombées locales et régionales. Je remercie les partenaires de ce projet, ainsi que l'ensemble des citoyens et des organisations qui collaboreront à son succès. »

Sonia LeBel, députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Grâce au projet de centre de valorisation des matières organiques d'Énercycle, nous contribuons activement à la lutte contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Par cet investissement majeur, nous faisons un geste concret pour préserver notre environnement et construire un avenir durable pour les générations futures. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« C'est positif de voir que le projet permettra aussi de collecter des matières organiques provenant d'industries, de commerces et d'institutions de la région, compatibles avec la collecte résidentielle. On n'y pense pas, mais toutes ces matières compostables prennent actuellement beaucoup d'espace dans le site d'enfouissement et sont aussi responsables d'odeurs nauséabondes. Merci à tous les citoyens de leur apport pour un Québec plus vert. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 14 680 000 $ afin de soutenir ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

. Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables. L'aide financière de 11 768 693 $ du gouvernement du Québec est accordée en vertu du volet 1 du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC), qui découle de la Stratégie de valorisation de la matière organique (SVMO). La réalisation de ce projet s'inscrit dans la mesure du Plan pour une économie verte 2030 visant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique au Québec. Cette subvention est complémentaire au financement de 3 219 867 $ que le gouvernement du Québec a accordé à Énercycle pour l'acquisition d'équipements de collecte résidentielle dans le cadre du volet 2 du programme.

Selon le plus récent bilan de RECYC-QUÉBEC, les matières organiques constituent environ 45 % des 6,2 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des matières résiduelles représente le cinquième émetteur de gaz à effet de serre en importance sur le territoire québécois avec l'émission d'environ 4,49 millions de tonnes en équivalent CO 2 par année. Le gouvernement du Québec a lancé, en 2020, la SVMO dans le but de valoriser au moins 70 % de la matière organique d'ici 2030. Cette stratégie est assortie d'une enveloppe de 1,2 milliard de dollars.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/gi-iv-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Québec

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/community-infra-collectivite-fra.html

Plan climatique renforcé :

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Pour plus d'information sur le PTMOBC, visitez le site Web du Ministère.

Prenez aussi connaissance de la Stratégie de valorisation de la matière organique, de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (gouv.qc.ca) et du Plan pour une économie verte 2030.

Personnes-ressources

Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à :

Micaal Ahmed

Gestionnaire, communications

Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

343-598-3920

[email protected]

Relations avec les médias

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

613-960-9251

Sans frais : 1-877-250-7154

Courriel : [email protected]

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Amélie Moffet

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

581 994-0205

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

418 521-3991

[email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs