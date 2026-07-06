/R E P R I S E --Invitation aux médias - Annonce concernant la restauration et la création de milieux humides et hydriques/

Nouvelles fournies par

Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

06 juil, 2026, 06:00 ET

QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, et le maire de la Ville de Québec, M.  Bruno Marchand, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant la restauration et la création de milieux humides et hydriques.

Date :

Le lundi 6 juillet 2026

Heure de la conférence de presse :

14 h 30

Lieu :

Québec

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le lundi 6 juillet, à 13 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.

SOURCES :

Simon Savignac

Directeur des communications

Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. :438 341-2255

 

Méganne Joyal

Conseillère en communications

Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. :  367 977-5606

INFORMATION :

Relations médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,
de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

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