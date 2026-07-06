/R E P R I S E --Invitation aux médias - Annonce concernant la restauration et la création de milieux humides et hydriques/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
06 juil, 2026, 06:00 ET
QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, et le maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant la restauration et la création de milieux humides et hydriques.
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Date :
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Le lundi 6 juillet 2026
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Heure de la conférence de presse :
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14 h 30
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Lieu :
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Québec
Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le lundi 6 juillet, à 13 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.
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SOURCES :
Simon Savignac
Directeur des communications
Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte
Tél. :438 341-2255
Méganne Joyal
Conseillère en communications
Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte
Tél. : 367 977-5606
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INFORMATION :
Relations médias
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,
Tél. : 418 521-3991
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