/R E P R I S E --Invitation aux médias - Annonce concernant la restauration et la création de milieux humides et hydriques/

QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, et le maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant la restauration et la création de milieux humides et hydriques.

Date : Le lundi 6 juillet 2026 Heure de la conférence de presse : 14 h 30 Lieu : Québec

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le lundi 6 juillet, à 13 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.