Plus de 242 000 $ pour assurer la pérennité et la qualité d'infrastructures culturelles de Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC, le 28 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a annoncé aujourd'hui quelque 242 000 $ pour le soutien aux infrastructures culturelles de Rouyn-Noranda.

Une somme de 159 200 $ est octroyée au Théâtre du cuivre pour moderniser son équipement scénographique, ce qui favorisera l'accessibilité aux arts et à la culture pour l'ensemble de la population de la ville de Rouyn-Noranda. De plus, une subvention de 82 800 $ est accordée au Centre musical En sol mineur du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda pour l'acquisition de nouveaux instruments de musique. Cette aide assurera notamment un enseignement de qualité pour les citoyennes et citoyens de la ville qui font usage des services de l'école.

Ces aides financières s'inscrivent dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, qui a notamment pour objectif d'assurer la pérennité et la qualité des infrastructures à caractère culturel du Québec.

Citations

« Le Théâtre du cuivre et le Centre musical En sol mineur sont deux piliers importants pour le milieu culturel et artistique rouynorandien, c'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer un soutien financier important pour que ces lieux continuent à jouer un rôle essentiel dans l'épanouissement culturel de la ville de Rouyn-Noranda. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Notre gouvernement a à cœur la démocratisation de la culture pour tous et toutes. C'est pourquoi cette aide à deux infrastructures culturelles d'importance de Rouyn-Noranda est une excellente nouvelle pour ses citoyens et citoyennes. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Le Théâtre du cuivre et le Centre musical En sol mineur sont deux lieux culturels à Rouyn-Noranda qui ont leur importance. L'acquisition de nouveaux équipements améliorera les expériences qui y sont vécues et bonifiera l'offre de services. »

Diane Dallaire, mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda

