YELLOWKNIFE, NT, le 18 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé plus de 22 millions de dollars en contributions et en prêts pour aider à construire, à réparer et à renouveler 337 logements et places d'hébergement dans les Territoires du Nord-Ouest

Les ensembles résidentiels concernés sont soutenus par diverses initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Ils visent à répondre aux besoins dans tout le continuum du logement pour diverses populations, en accordant la priorité aux groupes ayant les besoins les plus criants en matière de logement.

Le gouvernement du Canada continue d'accorder la priorité au logement abordable comme élément clé de ses efforts pour améliorer la qualité de vie de la population canadienne. Grâce à une collaboration avec les gouvernements territoriaux et municipaux ainsi qu'avec les partenaires autochtones, des investissements sont réalisés pour soutenir la construction, la réparation et le renouvellement de logements dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces efforts visent à offrir aux personnes et aux familles une plus grande stabilité en matière de logement tout en appuyant des collectivités plus fortes et plus résilientes.

Le financement annoncé aujourd'hui se répartit comme suit :

18,5 millions de dollars en prêts et en contributions dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) afin d'aider à renouveler et à prolonger la durée de vie de 124 logements de l'immeuble Northern United Place, à Yellowknife;

afin d'aider à renouveler et à prolonger la durée de vie de 124 logements de l'immeuble Northern United Place, à Yellowknife; 825 000 dollars en contributions par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable (FLA) pour aider à réparer 55 logements destinés aux Autochtones et exploités par Habitation Territoires du Nord-Ouest;

en contributions par l'intermédiaire du pour aider à réparer 55 logements destinés aux Autochtones et exploités par Habitation Territoires du Nord-Ouest; 120 000 dollars en contributions par l'intermédiaire du FLA pour aider à réparer 8 logements de la Première Nation Pehdzeh Ki;

en contributions par l'intermédiaire du pour aider à réparer 8 logements de la Première Nation Pehdzeh Ki; 2,6 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) pour accélérer la construction de 52 logements au cours des trois prochaines années et de 150 logements au cours des dix prochaines années à Fort Smith.

Citations :

« L'investissement que nous avons annoncé aujourd'hui contribuera grandement à offrir des logements et des places d'hébergement stables aux membres les plus vulnérables de notre collectivité. Ces logements seront écoénergétiques, accessibles et abordables. C'est avec fierté que nous nous associons au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, aux Premières Nations et aux fournisseurs de logements pour veiller à ce que les besoins de nos collectivités locales soient satisfaits. » - Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel de veiller à ce que nos maisons soient en bon état pour assurer la sécurité et le bien-être des résidents. Le parc de logements est vieillissant dans les Territoires du Nord-Ouest, et ces réparations prolongeront la durée de vie de 55 logements dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest. Ainsi, 55 familles auront un chez-soi confortable et sûr. Le logement dans le Nord comporte de nombreux défis uniques, et cet investissement nous permet de garder les gens chez eux et de bâtir des collectivités fortes et durables. Je suis reconnaissante de ce partenariat avec le gouvernement fédéral et j'ai hâte de voir l'impact positif qu'il aura sur la population du territoire. » - L'honorable Lucy Kuptana, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest

« Il s'agit d'un moment excitant et transformateur pour la Ville de Fort Smith. L'approbation, par la SCHL, de la demande dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements représente un grand pas en avant pour régler les problèmes de logement dans notre collectivité. Ce financement nous permettra de mettre en œuvre des initiatives clés qui favorisent le développement durable, qui simplifient les processus liés au logement et qui soutiennent une croissance profitable à tous les résidents. Je tiens à remercier sincèrement notre personnel et nos partenaires dévoués, y compris Habitation Territoires du Nord-Ouest, de leur travail acharné et de leur engagement à concrétiser ce projet. Grâce à cet investissement de 2,6 millions de dollars sur quatre ans, nous bâtissons une ville de Fort Smith plus forte, plus inclusive et plus dynamique. » - Dana Fergusson, mairesse de Fort Smith

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60,09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants.





offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs pourront ainsi améliorer la qualité de ces logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes. Cette stratégie se traduira par une réduction importante de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques.





investit 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Lancé en mars 2023, le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4,4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui se poursuivra jusqu'en 2027-2028. Le premier cycle de financement a totalisé 4 milliards de dollars, et le budget de 2024 a ajouté 400 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du programme. Le FACL fait partie de la SNL et du Plan du Canada sur le logement, le plan le plus ambitieux du gouvernement fédéral en matière de logement en plus de 40 ans. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Dans son budget de 2024, le gouvernement fédéral a engagé 400 millions de dollars supplémentaires pour encourager davantage d'administrations locales à accélérer la construction résidentielle. Ce financement mènera à la construction de 12 000 logements supplémentaires au cours des quatre prochaines années.

