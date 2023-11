Plus de 22 M$ investis dans les régions pour soutenir les festivals et événements touristiques des saisons estivale et automnale 2023

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - En vue de favoriser l'attractivité touristique au Québec et de maintenir les emplois qu'ils créent, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, a accordé 22 203 100 $ à 215 festivals et événements touristiques pour la saison été-automne 2023, et ce, dans 19 régions touristiques du Québec.

Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a soutenu de façon substantielle les festivals et les événements touristiques. Importants moteurs de croissance et de développement économique dans les régions, ces événements aussi variés que diversifiés témoignent de l'expertise de nos artisans et promoteurs et de l'accueil chaleureux des citoyens. Ainsi, le gouvernement entend poursuivre sur sa lancée avec une enveloppe budgétaire totale pour les deux prochaines années qui s'élève à 30,1 millions de dollars annuellement.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet d'appuyer plus de 250 événements, qui génèrent plus de 23 millions de jours de participation.

Citation :

« Les festivals et les événements permettent au Québec de se distinguer avec une offre culturelle et touristique de qualité. Ils contribuent activement à la vitalité économique de nos régions et font rayonner l'expertise de nos artisans, de nos créateurs et de nos promoteurs à travers le monde. Grâce à eux, notre destination se démarque avec une signature événementielle unique, et les visiteurs vivent une expérience originale tout en se forgeant des souvenirs impérissables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Les montants de l'aide financière accordée aux festivals et aux événements touristiques de la saison été-automne 2023 sont répartis parmi les régions touristiques de la façon suivante :

Région touristique Aide financière Abitibi-Témiscamingue 681 000 $ Baie-James 23 000 $ Bas-Saint-Laurent 331 000 $ Cantons-de-l'Est 1 058 000 $ Centre-du-Québec 441 000 $ Charlevoix 380 000 $ Chaudière-Appalaches 769 000 $ Côte-Nord 226 000 $ Gaspésie 390 000 $ Îles-de-la-Madeleine 31 000 $ Lanaudière 449 000 $ Laurentides 389 100 $ Laval 27 000 $ Mauricie 2 284 000 $ Montérégie 1 122 000 $ Montréal 8 902 000 $ Outaouais 1 009 000 $ Québec 3 145 000 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean 546 000 $ Total 22 203 100 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs et du volet Festivals et événement d'envergure touristique doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et peuvent bénéficier d'ententes biennales.

­

