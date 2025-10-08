Plus de 200 nouveaux diplômés et diplômées lors de la 61e édition des cérémonies de diplômes à l'ITAQ!

Ce sont 206 nouveaux diplômes d'études collégiales qui ont été décernés, dont 112 au campus de Saint-Hyacinthe et 94 au campus de La Pocatière, portant ainsi le nombre de diplômés à plus de 13 500 depuis la création en 1962 du seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. En plus des diplômes, 10 médailles du ministre ont été décernées, deux médailles de la Gouverneure générale du Canada et deux Mérites à des diplômées d'honneur.

Médailles de la Gouverneure générale du Canada

La Médaille académique de la Gouverneure générale du Canada est décernée au diplômé ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires au terme de ses études :

Campus de Saint-Hyacinthe : Laurence Plourde-Dinelle, du programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale (Montréal)

Campus de La Pocatière : Laurie Breton, du programme Gestion et technologies d'entreprise agricole

Médailles d'excellence du ministre

La médaille d'excellence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) est décernée au diplômé ayant obtenu la meilleure moyenne parmi les étudiants de son programme d'études.

Campus de Saint-Hyacinthe :

Magalie Schaller, Gestion et technologies d'entreprise agricole (Estrie)

Alicia Breton, Technologie des productions animales (Montréal)

Francis Beauregard, Technologie du génie agromécanique (Estrie)

Laurence Plourde-Dinelle, Technologie de la production horticole agroenvironnementale (Montréal)

Elizaveta Sidorava, Technologie des procédés et de la qualité des aliments (Montréal)

Rachel St-Jean, Paysage et commercialisation en horticulture ornementale (Estrie)

Campus de La Pocatière

Laurie Breton, Gestion et technologies d'entreprise agricole (Chaudière-Appalaches)

Laurence Labbé, Technologie des productions animales (Chaudière-Appalaches)

Érik Payant, Techniques équines (Laval)

Camille Proulx, Technologie de la production horticole agroenvironnementale (Estrie)

De plus, les célébrations de remise de diplômes ont été l'occasion de remettre le Mérite Édouard-Brochu à deux diplômées qui se sont distinguées dans leur milieu. Proposées par l'Association des anciennes et anciens de l'ITA, ces deux personnes sont :

Campus de Saint-Hyacinthe : Julie Bissonnette, diplômée en Gestion et technologies d'entreprise agricole, campus de Saint-Hyacinthe, en 2013

Au fil des années, Madame Bissonnette a démontré une constance exceptionnelle dans son engagement. En 2024, elle a été élue présidente de la Fédération de l'UPA Centre-du-Québec, devenant ainsi la première femme à diriger cette organisation depuis sa fondation en 1930. Et depuis 2017, elle cumule des responsabilités locales, provinciales et nationales, tout en demeurant pleinement active dans son entreprise agricole. Administratrice à la Fédération canadienne de l'agriculture, au Canadian Young Farmers' Forum et au Canadian Agri-Food Policy Institute, elle joue un rôle actif dans l'élaboration de politiques agricoles à l'échelle nationale.

Campus de La Pocatière : Nathalie Lemieux, diplômée en Gestion et exploitation d'entreprise agricole, en 2001 et en Technologie de la production environnementale, en 2003, campus de La Pocatière

Première femme à occuper le poste de présidente de la Fédération de l'UPA du Bas-St-Laurent, Madame Lemieux est également copropriétaire d'une ferme laitière à St-André-de-Kamouraska, en plus d'exploiter une érablière à St-Pascal où elle transforme la totalité de son sirop en produits pour la Caravane du Kamouraska, un marché public itinérant qu'elle a fondé avec d'autres producteurs locaux. Ses priorités à titre de présidente de l'UPA régionale sont d'assurer des revenus adéquats aux entreprises agricoles, autant sur le plan de la sécurité du revenu, de l'amélioration des programmes ou de l'environnement.

Diplôme d'études professionnelles

Enfin, lors de l'événement du 4 octobre, au campus de La Pocatière, l'ITAQ a également souligné la réussite de quatorze étudiants qui ont complété une formation professionnelle en production animale. Cette formation est offerte par le centre de services scolaire des Phares, via le centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis dans les locaux de l'ITAQ, et ce, depuis plus de 20 ans.

Citations

L'agroalimentaire, c'est un engagement profond envers la collectivité : celui de produire, transformer et valoriser des aliments qui nous nourrissent sainement et durablement tout en prenant soin de la terre, des animaux et du vivant. Nos diplômés sont désormais les nouveaux ambassadeurs de cette mission. Leur travail a un impact direct sur notre avenir commun : sur l'environnement, sur notre autonomie alimentaire, sur la vitalité économique de nos régions.

Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ

Ce diplôme marque le début d'une aventure professionnelle ou académique qui sera à la fois stimulante, enrichissante et pleine de belles découvertes. Je suis convaincu que les diplômés de l'ITAQ joueront un rôle essentiel pour augmenter l'autonomie alimentaire du Québec et participeront à la vitalité de nos régions grâce à leur engagement, à leurs idées et à leur savoir-faire.

M. Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

