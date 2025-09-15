L'ITAQ présente la 2(e) cohorte de ses ambassadeurs étudiants

Découvrez-les et suivez-les sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitch ou YouTube. Ces passionnés vous ouvrent les coulisses de la vie étudiante et vous font découvrir, à leur manière, les multiples activités qui animent nos campus. Que ce soit en vidéo, en story ou en direct, ils partagent avec authenticité et bonne humeur ce qui fait battre le cœur de l'ITAQ : son dynamisme, son esprit de communauté et ses initiatives inspirantes.

Pour mieux les connaître, ils vous proposent cette courte vidéo

Et pour en savoir plus sur leurs motivations et qui ils sont, consultez la page Web qui leur est consacrée.

À propos de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Depuis plus de 60 ans, l'ITAQ est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles (transformation laitière, boulangerie, carné et végétaux), en plus de ses programmes uniques et exclusifs en techniques équines, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Pour plus d'information sur l'Institut, rendez-vous au www.itaq.ca.

Photos : les douze ambassadeurs et ambassadrices de l'ITAQ, par campus.

SOURCE Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Pour information : Caroline Nadeau, Conseillère en communications externes et relations publiques, Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Cell.: 450 513-2513, [email protected]