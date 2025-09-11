L'ITAQ présente son Plan stratégique 2024-2029 : une vision pour l'avenir de l'agroalimentaire

SAINT-HYACINTHE ET LA POCATIÈRE, QC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) dévoile son Plan stratégique 2024-2029, une feuille de route ambitieuse qui guidera son développement au cours des cinq prochaines années et contribuera à façonner l'avenir du secteur agroalimentaire québécois.

Fruit d'une démarche de mobilisation collective réunissant le personnel, les étudiants, les membres du conseil d'administration ainsi que plusieurs partenaires du milieu agroalimentaire, cette planification trace les grandes orientations de l'institution pour les cinq prochaines années.

« Ce plan est l'expression d'une vision commune, élaborée dans un esprit de transparence et de co-construction. Ensemble, nous avons défini les bases qui permettront à l'ITAQ de continuer à jouer un rôle clé dans le développement du secteur agroalimentaire au Québec », souligne Karine Mercier, directrice générale de l'ITAQ.

Une vision claire et tournée vers l'avenir

Le Plan stratégique 2024-2029 s'articule autour de quatre grandes orientations :

Devenir une organisation agile où il fait bon évoluer, en misant sur un environnement de travail stimulant et mobilisateur;

Adapter l'enseignement aux nouvelles réalités du secteur agroalimentaire, en modernisant les infrastructures, en formant de nouveaux talents et en rendant les programmes plus agiles;

Renforcer la visibilité et l'influence de l'ITAQ aux niveaux régional, national et international, afin d'attirer des partenaires, des étudiants et des ressources, tout en consolidant son rôle de leader en formation agroalimentaire;

Intégrer des pratiques agroécologiques exemplaires, afin de soutenir la transition durable du secteur et d'inspirer l'innovation.

Un rôle reconnu dans la Politique bioalimentaire 2025-2035

Ce plan stratégique s'inscrit en cohérence avec la Politique bioalimentaire 2025-2035 du gouvernement du Québec, qui identifie l'ITAQ comme un acteur incontournable du développement du secteur. L'Institut est reconnu comme un levier de transfert de connaissances, un soutien à l'entrepreneuriat et un partenaire clé pour l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre.

« Cette reconnaissance gouvernementale confirme la pertinence de notre mission et vient renforcer l'importance de la contribution de l'ITAQ à l'avenir du bioalimentaire québécois », ajoute Karine Mercier.

Une mobilisation collective pour réussir

L'ITAQ souligne que la réussite de ce plan stratégique dépend de l'engagement de toute sa communauté, étudiants, personnel et partenaires, afin de concrétiser cette vision commune et de maintenir la position unique de l'Institut comme établissement de niveau collégial dédié exclusivement à l'agroalimentaire au Québec.

