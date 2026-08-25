Plus de 200 000 inscriptions à la rentrée 2026 - LA CROISSANCE SE POURSUIT DANS LES CÉGEPS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 25 août 2026 /CNW/ -- Selon les données préliminaires recueillies par la Fédération des cégeps, 200 635 étudiantes et étudiants sont inscrits cet automne dans l'un ou l'autre des 48 cégeps du Québec, au secteur de l'enseignement ordinaire, un nombre sans précédent. Il s'agit d'une progression de 3,3 % par rapport à l'an dernier. Parmi ces inscriptions, 85 152 constituent de nouvelles étudiantes et de nouveaux étudiants.

Cette nouvelle hausse témoigne de l'attrait soutenu du réseau collégial public et du rôle essentiel qu'il joue dans toutes les régions du Québec.

« Cette croissance est une bonne nouvelle pour le Québec, mais elle commande des moyens à la hauteur des aspirations de la population étudiante. À l'approche des élections, le Québec doit miser sur une véritable vision pour l'enseignement supérieur. Cette vision doit se traduire par des établissements modernes et des services qui soutiennent la réussite et la santé mentale. Les cégeps sont au cœur des réponses aux grands défis du Québec. Il est donc essentiel que chacun puisse disposer des conditions nécessaires pour poursuivre pleinement sa mission auprès des étudiantes et des étudiants et contribuer à la vitalité de son milieu. Miser sur les cégeps, c'est investir dans la relève et dans la capacité du Québec à relever les défis qui se présentent à lui », a déclaré Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

Une croissance dans presque toutes les régions

Les données préliminaires de la rentrée 2026 illustrent sans conteste l'ampleur des besoins auxquels le réseau devra répondre au cours des prochaines années, alors qu'on observe une augmentation de la population étudiante dans 14 des 16 régions du Québec. Les hausses sont particulièrement marquées à Laval (+ 9,9 %), dans Lanaudière (+ 7,6 %), en Chaudière-Appalaches (+ 7,4 %), en Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (+ 6,4 %) et dans les Laurentides (+ 6 %).

FAITS SAILLANTS

Rentrée 2026

+ 3,3 % d'inscriptions (200 635 étudiantes et étudiants)

Parmi ces inscriptions, 85 152 en constituent de nouvelles

+ de 230 000 personnes étudiantes en incluant celles inscrites à la formation continue

Inscriptions - données préliminaires - automne 2026

Par comparaison avec les données préliminaires de l'automne 2025, la population étudiante des cégeps connaît les variations suivantes cette année :

Abitibi-Témiscamingue : en hausse de 2,8 % (+ 62 personnes étudiantes)

Bas-Saint-Laurent : en hausse de 3,3 % (+ 187 personnes étudiantes)

Centre-du-Québec : en hausse de 3,8 % (+ 188 personnes étudiantes)

Chaudière-Appalaches : en hausse de 7,4 % (+ 517 personnes étudiantes)

Côte-Nord : en baisse de 0,5 % (- 8 personnes étudiantes)

(- 8 personnes étudiantes) Estrie : en baisse de 0,1 % (- 11 personnes étudiantes)

(- 11 personnes étudiantes) Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : en hausse de 6,4 % (+ 87 personnes étudiantes)

Lanaudière : en hausse de 7,6 % (+ 549 personnes étudiantes)

Laurentides : en hausse de 6 % (+ 761 personnes étudiantes)

Laval : en hausse de 9,9 % (+ 942 personnes étudiantes)

Mauricie : en hausse de 3,6 % (+ 208 personnes étudiantes)

Montérégie : en hausse de 3,9 % (+ 1008 personnes étudiantes)

Montréal : en hausse de 2,2 % (+ 1423 personnes étudiantes)

Outaouais : en hausse de 5,3 % (+ 370 personnes étudiantes)

Québec : en hausse de 0,5 % (+ 97 personnes étudiantes)

Saguenay--Lac-Saint-Jean : en hausse de 0,9 % (+ 76 personnes étudiantes)

Profil des étudiantes et étudiants et programmes d'études

9 programmes préuniversitaires et plus de 130 programmes techniques

45,7 % sont au secteur préuniversitaire, 48,1 % au secteur technique et 6,2 % en cheminement Tremplin DEC

57,3 % sont des étudiantes, 42,7 % des étudiants, et 0,05 % sont non binaires

Étudiantes et étudiants internationaux

Actuellement, 8322 étudiantes et étudiants internationaux sont inscrits au cégep à l'enseignement ordinaire, soit une baisse de 9,8 % par rapport à 2025

Formation continue créditée

Près de 32 000 adultes étaient inscrits en formation continue créditée au cégep à l'automne 2025

Étudiantes et étudiants en situation de handicap

Plus de 23 775 étudiantes et étudiants en situation de handicap fréquentaient le cégep en 2025, soit 18 fois plus qu'en 2007, alors que le réseau collégial public en comptait seulement 1 303

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. fedecegeps.ca

SOURCE Fédération des cégeps

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