Le Cégep de Lanaudière deviendra le Cégep Guy-Rocher - LE RÉSEAU COLLÉGIAL PUBLIC HONORE L'HÉRITAGE DE GUY ROCHER

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Fédération des cégeps accueille avec émotion et reconnaissance l'annonce du ministère de l'Enseignement supérieur de renommer le Cégep de Lanaudière afin qu'il porte désormais le nom de Guy Rocher. Cette initiative très significative inscrit dans le temps l'héritage de celui que l'on considère comme le père des cégeps et témoigne de l'attachement indéfectible du Québec pour l'une de ses plus grandes réalisations collectives.

Avec le Cégep Guy-Rocher, le réseau collégial public est fier de rendre hommage à un homme dont la vision a profondément transformé le Québec, en faisant de l'enseignement supérieur un levier d'émancipation, d'égalité des chances et de développement collectif.

Sociologue, professeur émérite et membre influent de la commission Parent, Guy Rocher a contribué à jeter les bases du Québec moderne en participant notamment à la création des cégeps et du ministère de l'Éducation. Pendant plus d'un siècle, il aura incarné avec conviction les valeurs de savoir, de culture francophone et d'engagement envers le bien commun.

« Donner le nom de Guy Rocher à un établissement collégial public est un geste hautement symbolique. C'est reconnaître l'immense héritage qu'il laisse au Québec et rappeler que les cégeps représentent l'une des plus grandes innovations sociales de notre histoire collective. Chaque jour, partout sur le territoire, les 48 cégeps poursuivent l'idéal qui l'animait : offrir une éducation publique accessible, humaine et profondément ancrée dans les réalités des communautés. Ce geste de mémoire et de reconnaissance prouve que l'héritage de Guy Rocher demeure bien vivant et que la mission des cégeps continue d'être au cœur du projet collectif québécois », a déclaré Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

Cette annonce survient quelques mois après le décès de Guy Rocher, en septembre 2025, à l'âge de 101 ans. En avril 2024, la Fédération des cégeps et l'Université du Québec avaient souligné son 100e anniversaire lors d'un hommage réunissant de nombreuses personnalités du milieu de l'enseignement supérieur, du monde politique et de la société civile.

À cette occasion, Guy Rocher avait rappelé avec lucidité et conviction que les cégeps et l'Université du Québec constituaient « des trésors nationaux » et figuraient parmi les plus grandes réussites collectives du Québec contemporain.

Aujourd'hui, près de 200 000 étudiantes et étudiants fréquentent les 48 cégeps du Québec. Présents dans toutes les régions, ces établissements contribuent à la réussite éducative, à la vitalité culturelle et au développement économique des communautés.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec, créée en 1969 pour promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, d'affaires juridiques, de communication, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, de relations du travail et de ressources informationnelles. fedecegeps.ca

SOURCE Fédération des cégeps

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