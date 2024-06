Plus de 2 M$ pour un meilleur accès à des activités adaptées dans les camps de vacances de la région de l'Estrie

GRANBY, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Afin de favoriser l'accès à des activités physiques, de loisirs actifs et de sports dans les camps de vacances pour les clientèles plus vulnérables, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ont annoncé, conjointement avec la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, et le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, des aides financières totalisant 2 136 790$ sur trois ans pour soutenir cinq organismes dans la région de l'Estrie.

Ces investissements visent à soutenir directement les camps de vacances du Québec qui accueillent des personnes en situation de pauvreté, handicapées ou ayant des limitations particulières, pour la réalisation de leurs activités estivales. À l'échelle nationale, plus de 27,4 millions de dollars seront investis dans les trois prochaines années pour soutenir l'accessibilité dans 60 camps de vacances.

Voici la liste complète des organismes soutenus pour la région de l'Estrie.

ORGANISME FINANCEMENT 2024-2025 FINANCEMENT TOTAL 2024-2027 Association Garagona inc. 344 567 $ 1 005 773 $ Camp Claret du Lac Elgin 41 338$ 77 456$ Camp Massawippi - Centre Mackay 304 218$ 916 917$ Loge Frontière 20 059$ 60 177$ One Hope Ministries of Canada 25 489$ 76 467$

« Tout le monde doit avoir accès à des activités sportives, récréatives ou de plein air, peu importe sa condition. Grâce à ces camps de vacances, des milliers de jeunes en situation particulière pourront, sous une forme ou une autre, pratiquer des activités adaptées à leur condition, de manière sécuritaire. J'aimerais remercier sincèrement toutes les personnes qui travaillent dans ces camps auprès de nos enfants. Vous faites un travail admirable. Je suis convaincue que tous les parents du Québec se joignent à moi pour vous dire merci. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les colonies de vacances sont des lieux formateurs pour nos jeunes. Ils y forgent des liens d'amitié et des souvenirs qu'ils conserveront toute leur vie. Ce sont aussi des lieux d'apprentissage et de transmission de valeurs, notamment l'entraide et la bienveillance, qui renforcent notre société. Grâce à notre Plan d'action en matière d'action communautaire, les colonies de vacances seront accessibles à plus de jeunes en situation de handicap ou issus de milieux défavorisés cet été, au profit du Québec tout entier. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« En plus d'offrir un éventail d'activités aux enfants en situation de vulnérabilité et de contribuer à leur épanouissement, les camps permettent aussi d'accorder des moments de répit aux familles. Je joins ma voix à celles de mes collègues pour saluer cette initiative et pour remercier tous les intervenants de nos camps de vacances. Votre travail fait une réelle différence dans la vie de ces jeunes. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Les camps de vacances ont un effet sur la vie des jeunes qui les fréquentent en les amenant à découvrir des loisirs et des activités. Les cinq organismes bénéficiaires en Estrie offrent à nos jeunes pendant l'été des possibilités uniques qui peuvent les marquer tout le reste de leur vie. Je félicite les équipes des différentes organisations pour leur engagement envers la jeunesse et leur souhaite une bonne saison! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Depuis plus de 85 ans, Loge Frontière offre un environnement accueillant où les jeunes sont immergés dans la nature. Aux abords du lac Wallace, ils sont encouragés à se concentrer sur leur apprentissage de la vie et leur croissance personnelle. De belles valeurs y sont véhiculées. Grâce à ce financement, davantage d'enfants en situation de vulnérabilité auront accès à des activités enrichissantes en pleine nature, favorisant leur épanouissement et leur résilience. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Le Camp Claret est un endroit idéal pour la pratique d'activités de plein air. Situé en bordure du lac Elgin dans la MRC du Granit, il offre aux jeunes une programmation stimulante, les familiarise avec la vie en groupe et leur offre une expérience estivale inoubliable. Je me réjouis de ce soutien au Camp Claret qui permettra à des jeunes en situation particulière de pratiquer des activités adaptées à leur condition. Ces séjours seront sans l'ombre d'un doute un été marquant pour ces jeunes et pour tous ceux qui iront à leur rencontre. »

François Jacques, député de Mégantic et président du caucus du gouvernement

« Je me réjouis à l'idée que tous ces jeunes pourront profiter d'un été formidable où les loisirs, les activités de plein air et la découverte de nouvelles amitiés enrichiront leur quotidien et créeront des souvenirs impérissables. La santé du corps et de l'esprit s'acquiert, entre autres, par les activités physiques et la joie de les pratiquer dans un environnement sain et naturel. Ce soutien financier offert par notre gouvernement témoigne de l'importance que nous accordons à la santé et au bien-être de nos jeunes et de leurs familles. »

Gilles Bélanger député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

« Depuis plus d'un siècle, les camps de vacances du Québec permettent aux enfants et aux familles de séjourner en nature et d'y vivre de riches expériences. Reconnus comme des milieux de développement personnel et social de choix, les camps favorisent l'adoption de saines habitudes de vie et l'égalité des chances. Par ses programmes de soutien à l'accès aux camps de vacances, le gouvernement permet aux camps certifiés de continuer à jouer ce rôle important auprès des populations pour qui l'accès aux camps est difficile, voire impossible. »

Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec

Faits saillants :

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du Programme d'aide financière à l'accessibilité aux camps de vacances (PAFACV) 2024-2027.

Une bonification importante de l'enveloppe régulière est également rendue possible grâce à des sommes tirées du Plan d'action gouvernemental en action communautaire (PAGAC) 2022-2027 ainsi que du Plan d'action interministériel 2022-2025 de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS).

