Plus de 2 M$ pour l'intégration des personnes immigrantes à la culture québécoise

SHERBROOKE, QC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, annonce une contribution financière de 2,2 M$ à l'organisme Culture pour tous pour la mise en œuvre du projet Racines plurielles.

Ce projet rassembleur permettra la tenue d'initiatives locales favorisant la participation de l'ensemble de la société au rayonnement de la culture québécoise. Il s'adresse particulièrement aux collectivités et aux citoyens nouvellement arrivés au Québec dans une perspective de rencontre, de découverte, de partage et d'engagement mutuel, avec la collaboration des bibliothèques municipales.

L'annonce s'est faite en compagnie du président-directeur général de Culture pour tous, M. Michel Vallée.

Le projet vise à doter les collectivités d'outils visant à soutenir l'intégration des personnes immigrantes, les encourageant ainsi à s'impliquer dans la vie collective et à embrasser la culture québécoise. Les bibliothèques publiques, en tant que centres névralgiques et espaces de rencontre pour l'ensemble de la communauté, occuperont une place centrale au sein du projet Racines plurielles. En plus de recevoir un accompagnement personnalisé dans ces établissements, les personnes immigrantes auront la possibilité de participer à diverses activités visant à faciliter l'acquisition de nouveaux repères culturels et à favoriser des relations interculturelles harmonieuses. Le projet sera d'abord mis en œuvre dans les villes de Gatineau, Laval, Longueuil, Québec et Sherbrooke, avec l'intention de l'étendre dans neuf autres villes d'ici 2026.

« Je suis particulièrement fière de cette nouvelle initiative qui favorisera la participation des personnes immigrantes à la vitalité culturelle du Québec. La culture joue un rôle essentiel dans l'intégration, l'accueil et l'inclusion sociale de ces familles de personnes immigrantes. Ce financement témoigne de notre volonté d'offrir aux nouveaux arrivants les ressources nécessaires pour faciliter leur intégration dans leurs collectivités d'accueil, tout en encourageant leur contribution à la culture québécoise. Je tiens à remercier notre partenaire Culture pour tous d'avoir mis sur pied un projet aussi rassembleur. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Nous sommes fiers de participer à ce projet, dès son lancement en Estrie. En plus d'offrir un accompagnement en matière de culture aux personnes qui choisissent de s'établir chez nous, Racines plurielles donne des outils pour bien les accueillir et faciliter leur intégration. La participation des personnes immigrantes est essentielle à nos collectivités et ces activités seront bénéfiques tant pour ces personnes que pour la collectivité d'accueil ici en Estrie. »

François Bonnardel, député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Avec la complicité des bibliothèques municipales participantes, Racines plurielles célèbre quelques valeurs chères à la population québécoise : l'accueil, l'écoute, le partage, le respect. Profondément convaincus que la médiation culturelle permet de tisser des liens sociaux solides, nous sommes fiers de participer à la création et la diffusion d'ateliers interculturels favorisant la construction du Québec de demain par la rencontre harmonieuse des personnes immigrantes avec les membres de leur société d'accueil. Culture pour tous remercie le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration ainsi que les intervenants des villes participantes pour leur confiance, leur appui et leur vision. »

Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous

Le projet sera d'abord mis en œuvre dans les villes de Gatineau, Laval, Longueuil, Québec et Sherbrooke, avec l'intention de l'étendre dans neuf autres villes d'ici 2026. L'aide financière accordée à Culture pour tous pour la réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Échelonnée sur une période de trois ans, soit de 2023 à 2026, elle vise le développement d'activités artistiques et d'une boîte à outils numériques.

Le projet Racines plurielles comprend deux volets étroitement liés :

Le premier volet comporte 39 processus complets d'activités artistiques pour les trois prochaines années permettant d'avoir un impact direct sur des centaines de familles immigrantes et d'assurer leur intégration à long terme dans leur collectivité.

Le deuxième volet permettra la création d'une boîte à outils adaptée aux besoins des personnes immigrantes et des collectivités d'accueil afin d'offrir des outils concrets et faciles à utiliser pour mettre en place des actions de médiation culturelle efficaces et porteuses d'engagement et de relations interculturelles harmonieuses.

