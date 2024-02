Plus de 2 M$ pour 96 projets visant à intégrer des activités culturelles dans le parcours éducatif des jeunes au Québec

QUÉBEC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une aide financière de 2 016 706 $ à 96 projets portés par des artistes et des organismes culturels travaillant auprès de la clientèle jeunesse.

Le gouvernement du Québec poursuit ainsi ses efforts afin de participer à la formation des jeunes et de contribuer à leur réussite éducative, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Ces 96 projets permettront à plus de 30 000 jeunes de la petite enfance, du préscolaire, du primaire, du secondaire et de l'enseignement collégial de participer activement à des activités culturelles touchant à plusieurs disciplines. Plus précisément, le présent appel de projets a pour finalité d'accroître l'offre d'activités culturelles destinées aux jeunes de la petite enfance et du collégial et de bonifier cette offre en dehors des heures de classe pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.

Citation

« Il est primordial de déployer et de maintenir, dans toutes les régions du Québec, une offre riche et diversifiée d'activités culturelles de qualité destinées aux jeunes. L'ensemble des projets retenus permettront aux jeunes de développer leur intérêt pour la culture à même leur parcours éducatif, renforçant ainsi les champs de collaboration entre la culture et l'éducation et favorisant, par le fait même, la transmission, le dynamisme et la pérennité de cette belle culture qui est la nôtre. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

La 6 e édition de l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif s'est tenue du 21 août au 6 octobre 2023.

édition de l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif s'est tenue du 21 août au 6 octobre 2023. L'Appel de projets a été mis en place dans le cadre de la mesure 8 du Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023 (PAGC), qui vise notamment à amplifier la relation entre la culture et l'éducation.

Depuis le lancement du premier Appel de projets en 2018, un budget total de 11,64 M$ a permis la réalisation de plus de 580 projets culturels dans tout le Québec.

Ce soutien a été octroyé dans la foulée de la 6e édition de l'Appel de projets en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Mélanie Côté, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 376-7679, [email protected] ; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388