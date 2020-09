Les entreprises du Nunavut reçoivent une aide ciblée pour protéger les emplois locaux et contrer les répercussions de la pandémie de COVID-19

IQALUIT, NU, le 18 sept. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a de graves conséquences sur les entreprises de toutes tailles et sur celles dont les moyens de subsistance en dépendent. Au Nunavut, les petites et moyennes entreprises (PME) ont fait face à des défis pour conserver leurs employés, payer le loyer et gérer les liquidités.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada prend des mesures pour les appuyer, tout particulièrement par le truchement du Fonds de soutien aux entreprises du Nord (FSEN), qui est adapté aux territoires, et du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), qui lui est pancanadien. Augmentant considérablement le budget de CanNor et celui des autres agences de développement régional, le FARR appuie les entreprises qui n'ont pas accès à d'autres mesures de soutien, tandis que le FSEN est adapté aux besoins uniques des entreprises dans le Nord. À mesure que l'économie rouvre, le gouvernement fédéral continue de faire des investissements majeurs pour protéger les emplois et appuyer les entreprises du Nunavut.

Versement de fonds d'aide et de relance aux entreprises du Nunavut

Aujourd'hui, Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, a annoncé que 46 entreprises du Nunavut avaient reçu plus de 2,5 millions de dollars en soutien grâce au FSEN et au FARR.

Ces entreprises locales, qui soutiennent de bons emplois locaux dans les communautés du Nunavut, forment la pierre angulaire de l'économie du Nord. Elles comprennent des PME de divers secteurs, allant de l'hébergement et des services alimentaires (11 PME) au tourisme (6 PME), en passant par le domaine de la construction (6 PME). Compte tenu des répercussions continues de la pandémie de COVID-19, CanNor prolonge le soutien financier offert aux bénéficiaires admissibles actuels du programme du FSEN.

Citations





« Ces investissements témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les entreprises du Nunavut. Nous collaborons avec les habitants du Nord afin de nous assurer que les petites entreprises disposent des ressources dont elles ont besoin pour se remettre des répercussions de cette pandémie. Notre objectif est de soutenir et de créer de bons emplois locaux et aider l'économie du Nunavut à revenir plus forte que jamais. »

-L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« Le gouvernement du Canada est bien conscient des répercussions économiques que la pandémie de COVID-19 continue d'avoir sur l'économie du Nord. CanNor joue un rôle clé dans le versement des fonds visant à aider les entreprises du Nunavut à adapter leurs activités en vue d'une relance réussie. »

- Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

« En cette période d'incertitude économique causée par la pandémie, le Fonds de soutien au entreprises du Nord est une aide qui est la bienvenue par la West Baffin Eskimo Cooperative, qui est responsable de la promotion et de la vente d'art inuit de Kinngait (Cape Dorset). Le programme nous a permis d'éviter une importante réduction de nos principales opérations ainsi que l'affaiblissement de l'économie locale à long terme. La stabilité à court terme amenée par le Fonds nous permet de continuer d'appuyer les artistes de Kinngait et de faire la promotion de leurs œuvres à l'échelle internationale, et ce, en ces temps difficiles. »

- Jason Paul, directeur général, West Baffin Eskimo Cooperative

Faits en bref

Le Fonds de soutien aux entreprises du Nord (FSEN), géré par CanNor, assure un financement de 15 millions de dollars en soutien direct pour couvrir les frais d'exploitation des petites et moyennes entreprises territoriales afin de les aider à continuer à jouer leur rôle vital au sein des communautés nordiques.

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) national de 962 millions de dollars, administré par les agences de développement régional (ODR) du Canada , soutient les PME partout au Canada qui n'ont pas pu avoir accès aux mesures d'aide existantes.

, soutient les PME partout au qui n'ont pas pu avoir accès aux mesures d'aide existantes. Le financement annoncé aujourd'hui aide un nombre élevé d'entreprises, allant des entreprises des rues principales comme les magasins de détail, les restaurants et les dépanneurs aux exploitants d'entreprises touristiques et aux entreprises de construction.

