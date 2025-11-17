De nouvelles places subventionnées pour les familles de Gatineau

GATINEAU, QC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, ont procédé à l'inauguration du Centre éducatif La Passerelle, à Gatineau, en compagnie de sa directrice générale, Mme Zohra Soufiani.

Grâce à cette nouvelle installation, 100 nouvelles places subventionnées, offertes au tarif quotidien de 9,35 $, s'ajoutent à l'offre de services éducatifs à la petite enfance dans la région. Parmi celles-ci, 30 places sont réservées aux poupons.

Rappelons que le Grand chantier pour les familles a été lancé en octobre 2021 par le gouvernement du Québec en vue de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Depuis 2021, plus de 30 600 nouvelles places à 9,35 $ ont été créées partout au Québec, ce qui inclut les places en milieu familial. Au Québec, 13 243 places subventionnées sont en réalisation, dont 931 en Outaouais.

Citations :

« Je suis heureuse de pouvoir inaugurer le nouveau Centre éducatif La Passerelle. C'est une excellente nouvelle pour de nombreuses familles de Gatineau, qui peuvent maintenant compter sur de nouvelles places subventionnées et de qualité. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis très fier de voir ce nouveau centre éducatif ouvrir ses portes ici, à Gatineau, dans mon comté. Cette inauguration est le fruit d'un travail soutenu et d'une belle collaboration entre le milieu et notre gouvernement. Offrir ces nouvelles places subventionnées représente une excellente nouvelle pour nos familles et s'ajoute à tout ce que l'on fait pour répondre aux besoins de notre communauté. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental au ministre de la Justice.

« L'ouverture du nouveau centre éducatif La Passerelle marque le début d'une belle aventure à la fois familiale et communautaire. Ce projet incarne notre volonté d'offrir aux enfants un milieu de vie bienveillant, stimulant et empreint de joie. Sa réalisation témoigne du précieux soutien du gouvernement, de nos partenaires communautaires et des familles qui nous accompagnent depuis le tout début. »

Zohra Soufiani, directrice générale du Centre éducatif La Passerelle

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected], 367 990-2589; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]