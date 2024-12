Plus de 2,1 M$ pour la rénovation de la bibliothèque Georgette-Lepage

BROSSARD, QC, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 2 175 720 $ pour la réalisation de travaux à la bibliothèque Georgette-Lepage de Brossard.

Plus précisément, les travaux consistent en la rénovation de la toiture, au remplacement d'équipements mécaniques et au réaménagement du rez-de-chaussée. Le projet vise également l'acquisition de bornes d'auto-prêt équipées de la technologie RFID (Radio Frequency IDentification), l'installation d'une chute à documents intelligente et d'un tapis de tri ainsi que l'achat de meubles.

La bibliothèque Georgette-Lepage de Brossard est reconnue pour être une institution accessible et novatrice. Elle joue un rôle majeur dans le développement des compétences en lecture, en technologies numériques, ainsi que dans l'intégration sociale et culturelle des citoyennes et des citoyens qui utilisent ses services. L'acquisition des bornes d'emprunt et de retour automatisées permettra à son personnel de se consacrer davantage à l'animation d'activités et au soutien à la documentation.

« Les bibliothèques sont des lieux qui inspirent, stimulent la curiosité et favorisent le développement de nos communautés. Les investissements du gouvernement du Québec pour la modernisation des bibliothèques représentent bien plus qu'une simple mise à jour des infrastructures ; ils symbolisent notre engagement envers l'accès à la connaissance et à la culture pour toutes et tous. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La bibliothèque Georgette-Lepage est bien plus qu'un simple lieu de prêt de livres ; c'est un véritable carrefour culturel pour Brossard. Avec cet investissement, nous contribuons à renforcer son rôle en tant qu'espace vibrant et accueillant pour tous les membres de la communauté, en offrant des équipements modernes et des services enrichis pour chacune et chacun. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Fondée en 1973, la bibliothèque de Brossard est nommée ainsi en 2008 en l'honneur de Georgette-Lepage qui fut la mairesse de la Ville entre 1983 et 1990. Notre bibliothèque est un lieu important pour la communauté brossardoise. Elle contribue au développement culturel, communautaire, social et économique de notre ville. C'est un lieu de rassemblement où petits et grands trouvent une diversité de ressources. L'octroi de 2 175 720 $ pour la rénovation de notre bibliothèque contribuera à bonifier l'offre de services aux citoyennes et citoyens. C'est une excellente nouvelle pour Brossard ! »

Doreen Assaad, mairesse de Brossard

La contribution du ministère de la Culture et des Communications à ce projet de rénovation représente 50 % du coût total qui est évalué à 4 351 722 $.

La bibliothèque Georgette-Lepage de Brossard , occupant 4 629 m² sur 3 étages, est un centre culturel dynamique offrant une variété de services et d'activités pour tous les âges. Sa modernisation se poursuit avec la mise à niveau des espaces restants et l'intégration de nouvelles technologies pour améliorer l'expérience des usagers et des usagères, après la rénovation de l'Espace Jeunes en 2021.

