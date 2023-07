Plus de 178 000 $ pour soutenir le virage numérique dans les entreprises touristiques

QUÉBEC, le 11 juill. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, est fière d'annoncer un investissement de 178 314 $ à Tourisme Gaspésie pour un projet de recherche visant à favoriser le virage numérique au sein des entreprises touristiques.

Le projet a pour objectif de permettre un suivi des 12 entreprises participantes tout au long de leur processus d'implantation d'une nouvelle technologie. Réparties selon plusieurs phases (diagnostic et analyse des besoins, choix d'une technologie, implantation, rodage et rétrospective), ces entreprises rendront compte de leurs défis et de leurs avancées en vue de mieux comprendre leurs besoins et d'adapter le soutien pouvant leur être offert, tant sur le plan numérique que sur celui des ressources humaines.

Rappelons que Tourisme Gaspésie est un organisme de promotion et de développement économique qui regroupe plus de 650 entreprises et organismes œuvrant dans l'industrie du tourisme en Gaspésie. Sa mission est de promouvoir la Gaspésie comme destination touristique d'envergure pour assurer à cette industrie un essor économique rayonnant sur toute la région.

Citations

« Le virage numérique est une solution porteuse pour les entreprises qui font face à des enjeux de main-d'œuvre. En utilisant les nouvelles technologies pour mettre en valeur cette région magnifique, nous contribuons à soutenir son développement touristique, et c'est une excellente nouvelle! Je salue Tourisme Gaspésie, qui met de l'avant cette initiative. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte‑Nord

« Je suis très fière de ce projet, mis de l'avant par Tourisme Gaspésie. Dans le monde actuel, le virage numérique et la mise en place de meilleures pratiques d'affaires s'avèrent un atout pour assurer la compétitivité de l'industrie du tourisme de la région, en plus d'être des éléments clés pour garantir la pérennité de nos entreprises. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le suivi des 12 entreprises sélectionnées dans le cadre de ce projet de recherche permettra d'établir une feuille de route pour faciliter le déploiement d'une nouvelle technologie dans des petites et moyennes entreprises touristiques. Les diverses recommandations concernant l'accompagnement des gestionnaires et la formation en entreprise des équipes issues de ce projet pourront être utiles à de nombreuses autres entreprises touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce au programme d'accompagnement numérique que nous avons lancé, nous pourrons établir un profil typique de l'industrie touristique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine permettant de développer une approche souple et performante pour accélérer le virage numérique de nos entreprises. »

Jean-Philippe Chartrand, directeur, Développement et tourisme durable, Tourisme Gaspésie

Fait saillant

Ce projet a été financé dans le cadre du volet Innovation et connaissance du programme Évolution-Compétences, mis en œuvre par la Commission des partenaires du marché du travail, par l'intermédiaire du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.

