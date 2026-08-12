Plus de 150 chantiers paralysés par la grève des ingénieurs du gouvernement : Le secteur du génie civil et de la voirie exhorte les parties à trouver un terrain d'entente

MONTRÉAL, le 12 août 2026 /CNW/ -- Alors que la grève générale illimitée des 1 900 ingénieurs membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) perdure depuis maintenant plus d'un mois, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) et Bitume Québec sonnent l'alarme quant aux conséquences majeures que ce conflit de travail entraîne pour le maintien d'infrastructures publiques critiques à travers le territoire québécois.

À l'heure actuelle, la situation ralentit considérablement, et paralyse complètement dans certains cas, au moins 150 chantiers routiers et d'infrastructure, alors que les ingénieurs du gouvernement ne sont pas là pour assurer les travaux d'approbation, de surveillance technique et l'émission des paiements. En plus des délais et inconvénients majeurs engendrés par la situation, des milliers de travailleurs québécois se voient forcés de rester à la maison, faute de travail.

Cette grève, qui s'éternise depuis le 6 juillet dernier, n'affecte pas seulement le ministère des Transports et de la Mobilité durable, mais aussi celui de l'Environnement, où s'accumulent les retards pour l'obtention de certificats d'autorisation environnementale.

« Dans le secteur de la construction, un seul retard peut engendrer un véritable désordre considérant la chaîne logistique complexe qui implique tant d'intervenants et de corps de métier variés », explique Me Caroline Amireault, directrice générale de l'ACRGTQ.

Les associations font valoir que pour les travaux entrepris au début de l'été (qui sont pour la plupart suspendus), la finalisation de ceux-ci au cours des prochaines semaines est mise en péril. Quant aux travaux qui étaient planifiés cette année (mais non encore lancés en appel d'offres), les associations avertissent que la fenêtre d'opportunité pour les réaliser se fermera si un règlement n'intervient pas imminemment.

« Les impacts de ce conflit de travail vont se faire ressentir encore longtemps au Québec. Et plus on attend pour trouver une solution viable, pire ce sera. Au bout du compte, ce ralentissement force déjà le report de travaux importants jusqu'à l'an prochain dans certaines régions », ajoute Bernard Bigras, président-directeur général de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec.

Des impacts qui touchent tous les Québécois

La problématique n'affecte pas seulement les travailleurs de la construction, mais aussi d'autres corps de métier liés aux chantiers, comme les signaleurs routiers, qui voient leurs heures coupées en raison de la suspension des travaux.

C'est sans compter les milliers de résidents, commerçants et restaurateurs des quartiers touchés. Rues maintenues inutilement éventrées par les travaux, routes partiellement fermées, égouts vétustes dont la réparation est retardée… C'est toute la population du Québec qui subit les contrecoups de cette grève des ingénieurs du gouvernement, en pleine période estivale.

« À l'heure où les experts sonnent l'alarme face à l'important déficit d'entretien de nos infrastructures publiques, avons-nous vraiment le luxe, comme société, de laisser cet enjeu avoir un impact encore plus grand au cours des prochaines années? », demande Simon Desrosiers, directeur général de Bitume Québec.

Appel à trouver un terrain d'entente

Les associations reconnaissent les droits des parties à négocier. Mais le temps presse. Et aux yeux de l'ACRGTQ, de l'AFG et de Bitume Québec, les Québécoises et Québécois ne doivent pas faire les frais de cette grève.

« L'heure est à la reprise des pourparlers. Nous exhortons les parties à revenir à la table et à négocier afin de trouver un terrain d'entente dans les plus brefs délais. Il en va de l'intérêt supérieur de la gestion de nos infrastructures, qui en ont plus que jamais besoin », concluent les directeurs généraux.

À propos de l'ACRGTQ

La nouvelle ACRGTQ est le fruit de la fusion de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) et de l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI) au début de 2026. Elle représente plus de 700 membres actifs dans la construction de routes et d'infrastructures publiques québécoises et municipales.

L'ACRGTQ représente la majorité des entrepreneurs et fournisseurs actifs dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil, de travaux municipaux, de signalisation et de grands travaux sur l'ensemble du territoire québécois.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 700 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

Site web : www.acrgtq.qc.ca

À propos de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG)

Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) représente des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l'industrie du génie-conseil et des services spécialisés dans le domaine de la construction et de l'environnement.

Site web : afg.quebec

À propos de Bitume Québec

Bitume Québec est une association qui représente les intérêts de l'industrie de l'asphalte au Québec, soutien son développement et accompagne ses membres dans l'évolution des pratiques et des technologies. Bitume Québec vise à promouvoir et moderniser les pratiques en construction de routes et en entretien du réseau routier, afin d'offrir aux usagers québécois des routes durables et sécuritaires.

Site web : www.bitumequebec.ca

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements : Maxime Bordeleau, TACT, Cell : 819 698-3105, Courriel : [email protected]