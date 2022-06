Plus de 130 M$ pour contrer la pénurie de main-d'œuvre en éducation

QUÉBEC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, dévoile avoir investi plus de 130 millions de dollars pour contrer la pénurie de main-d'œuvre en éducation pour l'année 2022-2023. Ce bilan positif est marqué par une série de mesures mises en place pour mieux soutenir le personnel scolaire, instaurer des primes d'attraction et de rétention pour les chauffeurs d'autobus, favoriser la reconnaissance des acquis, ouvrir de nouvelles portes d'entrée pour la profession enseignante et soutenir le réseau dans le recrutement de personnel. Le gouvernement continue de multiplier ses efforts à cet effet.

Mieux soutenir le personnel scolaire

Hausses salariales significatives pour le personnel enseignant sous le gouvernement actuel : de 18 % à l'entrée de la profession (de 44 985 $ à 52 954 $) et augmentation de 13 % du dernier échelon (de 80 572 $ à 92 027 $).

augmentation de 13 % du dernier échelon (de 80 572 $ à 92 027 $). Maximiser certains contrats d'enseignants à temps partiel ou octroi de contrats de suppléance à temps partiel jusqu'à concurrence de 100 % pour un investissement total de 20,5 millions de dollars par année scolaire.

par année scolaire. Maintien de l'incitatif financier pour les enseignants retraités du réseau de l'éducation souhaitant revenir enseigner, représentant un investissement de 13,3 millions de dollars en 2022-2023. Soulignons que plus de 700 d'entre eux se sont engagés en 2021-2022.

en 2022-2023. Soulignons que plus de 700 d'entre eux se sont engagés en 2021-2022. Investissement de 5,8 millions de dollars pour l'année 2022-2023, soit 22,6 millions de dollars sur cinq ans, afin de bonifier l'offre de formation pour les éducatrices et éducateurs en service de garde.

pour l'année 2022-2023, soit sur cinq ans, afin de bonifier l'offre de formation pour les éducatrices et éducateurs en service de garde. Lancement de la Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire 2022-2026, accompagnée d'un investissement de près de 140 millions de dollar s, dont 32 millions de dollars en 2022- 2023, et déclinant 16 actions pour offrir un milieu de travail valorisant, mobilisant et bienveillant pour tout le personnel scolaire, incluant :

accompagnée d'un investissement de près de dont en 2022- déclinant 16 actions pour offrir un milieu de travail valorisant, mobilisant et bienveillant pour tout le personnel scolaire, incluant : la mise en place d'un projet pilote d'aides à la classe dans 100 écoles primaires (21,3 millions de dollars);



le soutien d'actions locales de valorisation du personnel scolaire (43,6 millions de dollars).

Faciliter la formation et l'intégration des futurs enseignants

Ajout de trois nouveaux programmes de maîtrise qualifiante, se traduisant par l'ajout de quelque 800 enseignants de plus par année. Ces nouveaux programmes permettent aux titulaires d'un baccalauréat dans les domaines liés aux programmes scolaires d'accéder à la profession d'enseignant en complétant leur formation tout en travaillant.

Addition de nombreuses bourses à l'aide financière aux études pour soutenir les étudiantes et étudiants en enseignement : bourses Perspective Québec, bourses d'excellence pour les futurs enseignants, bourses de persévérance pour les étudiants inscrits à la maîtrise qualifiante en enseignement, bourses pour les doctorantes et doctorants en sciences de l'éducation et bourses de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires. Un montant de 15,8 millions de dollars sera notamment investi en 2022-2023.

sera notamment investi en 2022-2023. Investissement de 5 millions de dollars en 2021-2022 pour le déploiement du programme de mentorat pour les enseignants en début de carrière. Une mesure de soutien au programme de mentorat pour les organisations scolaires est aussi en développement pour 2022-2023.

en 2021-2022 pour le déploiement du programme de mentorat pour les enseignants en début de carrière. Une mesure de soutien au programme de mentorat pour les organisations scolaires est aussi en développement pour 2022-2023. Bonification de l'encadrement des stagiaires en formation à l'enseignement, soit un investissement de 3,6 millions de dollars en 2022-2023, une action issue de la Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire.

F avoriser la reconnaissance des compétences acquises à l'étranger et soutenir adéquatement le réseau dans le recrutement du personnel enseignant

Diversifier les voies d'accès à la profession enseignante

Ajouter de nouvelles initiatives pour favoriser et accélérer la reconnaissance d'acquis

Poursuivre le recrutement visant les candidats formés à l'étranger (en continu)

accompagnement et soutien des employeurs et des organismes partenaires;



collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour accélérer la reconnaissance des acquis et des compétences des enseignants formés à l'étranger.

Maintenir un transport scolaire efficace, fiable et sécuritaire

Un investissement de 31,2 millions de dollars pour l'année 2022-2023 est consacré pour favoriser l'attraction et la rétention des chauffeurs. Il est estimé que plus de 13 000 chauffeurs bénéficieront d'une prime annuelle bonifiée.

Faire une différence à court terme

Les différents moyens mis en place et l'argent investi au cours des derniers mois offrent déjà des résultats positifs. De plus, la campagne publicitaire Enseignez à nos jeunes, bâtissez l'avenir!, en cours depuis le début du mois, connaît un véritable succès, ayant recueilli près de 3 000 candidatures à ce jour. Cette campagne numérique et diffusée à la radio, qui prendra fin le 23 juin prochain, vise à convaincre les enseignants retraités à reprendre du service et les bacheliers ayant étudié dans une matière enseignée à l'école à venir prêter main-forte au réseau.

Citation :

« La pénurie de main-d'œuvre frappe partout et le monde de l'éducation n'y échappe pas. Il faut parfois penser en dehors de la boîte, envisager les choses autrement ou revoir nos façons de faire. C'est précisément ce que nous faisons depuis plusieurs mois. Je suis fier du bilan de nos actions déployées et en cours. Nous posons des gestes significatifs pour que les élèves et les parents puissent profiter de la rentrée à venir en toute quiétude. Les sommes nécessaires sont au rendez-vous et nous constatons déjà l'impact positif de ces mesures. Il va sans dire que la pénurie prendra du temps à se résorber. D'ici là, nous devons être agiles et tout faire pour éviter qu'elle n'ait des conséquences négatives sur nos élèves. L'éducation est un service essentiel et nous devons pouvoir compter sur un personnel compétent et qualifié. Nous y travaillons en continu. La Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire en témoigne. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Ces mesures font suite à l'Opération main-d'œuvre, lancée le 30 novembre 2021 par le premier ministre, M. François Legault, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, et la ministre de l'Enseignement supérieur, M me Danielle McCann. Mentionnons qu'en janvier dernier, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, annonçait également des mesures pour encourager le plus de personnes possible à faire carrière en éducation.

Danielle McCann. Mentionnons qu'en janvier dernier, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, annonçait également des mesures pour encourager le plus de personnes possible à faire carrière en éducation. Dates importantes :

Automne 2021 : Signature des conventions collectives du personnel scolaire



15 mars 2022 : Révision des dates d'affectation locales pour le personnel enseignant - Orientation transmise au réseau



31 mai 2022 : Lancement de la Stratégie visant à valoriser le personnel scolaire

Liens connexes :

Ministère de l'Éducation

