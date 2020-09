Les entreprises des Territoires du Nord-Ouest reçoivent une aide ciblée pour protéger les emplois locaux et contrer les répercussions de la pandémie de COVID-19

YELLOWKNIFE, NT, le 18 sept. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a de graves conséquences sur les entreprises de toutes tailles et sur celles dont les moyens de subsistance en dépendent. Dans les Territoires du Nord-Ouest, les petites et moyennes entreprises (PME) ont fait face à des défis pour conserver leurs employés, payer le loyer et gérer les liquidités.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada prend des mesures pour les appuyer, tout particulièrement par le truchement du Fonds de soutien aux entreprises du Nord (FSEN), qui est adapté aux territoires, et du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR), qui lui est pancanadien. Augmentant considérablement le budget de CanNor et celui des autres agences de développement régional, le FARR appuie les entreprises qui n'ont pas accès à d'autres mesures de soutien, tandis que le FSEN est adapté aux besoins uniques des entreprises dans le Nord. À mesure que l'économie rouvre, le gouvernement fédéral continue de faire des investissements majeurs pour protéger les emplois et appuyer les entreprises des Territoires du Nord-Ouest.

Versement de fonds d'aide et de relance aux entreprises des Territoires du Nord-Ouest pour protéger les emplois

Aujourd'hui, Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, a annoncé que quelque 230 entreprises des Territoires du Nord-Ouest avaient reçu plus de 12,3 millions de dollars en soutien grâce au FSEN et au FARR.

Ces entreprises locales, qui soutiennent de bons emplois locaux dans les communautés des Territoires du Nord-Ouest, forment la pierre angulaire de l'économie du Nord. Elles comprennent des PME de divers secteurs, allant de l'hébergement et des services alimentaires (53 PME) au tourisme (26 PME), en passant par le commerce de détail (24 PME). Compte tenu des répercussions continues de la pandémie de COVID-19, CanNor prolonge le soutien financier offert aux bénéficiaires admissibles actuels du programme du FSEN.

« Ces investissements témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les entreprises des Territoires du Nord-Ouest durant cette période difficile. Nous collaborons avec les habitants du Nord afin de nous assurer que les petites entreprises disposent des ressources dont elles ont besoin pour se remettre des répercussions de cette pandémie. Notre objectif est de soutenir les bons emplois locaux et aider l'économie des Territoires du Nord-Ouest à revenir en force. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« Le gouvernement du Canada est bien conscient des répercussions économiques que la pandémie de COVID-19 continue d'avoir sur l'économie du Nord. Maintenant plus que jamais, CanNor joue un rôle clé dans le versement des fonds visant à aider les entreprises dans les Territoires du Nord-Ouest à adapter leurs activités en vue d'une relance réussie. »

- Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

« Le gouvernement du Canada reconnaît que bon nombre d'entreprises des Territoires du Nord-Ouest occupent une place centrale au sein de leurs collectivités. Les fonds versés par l'entremise de CanNor aident les petites et moyennes entreprises dans le territoire à relever les défis économiques découlant de cette nouvelle réalité pour qu'elles puissent revenir en force et soutenir la reprise de l'activité économique dans les Territoires du Nord-Ouest. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Étant une petite entreprise (centre d'entrainement) de Yellowknife, nous avons été dans les premiers à avoir fermé le 20 mars. Honnêtement, nous n'avons pu rouvrir qu'en raison de deux facteurs très importants : l'incroyable soutien de nos membres tout au long de la période de fermeture et le soutien financier de CanNor. Sans l'aide de CanNor, nous n'aurions pas pu rouvrir nos portes après un fermeture de 3 mois. Le programme de CanNor a changé nos vies en allégeant notre stress sur le plan financier et notre fardeau pour garder « en vie » notre entreprise, en plus de nous permettre de nous concentrer sur le réalignement de notre modèle d'entreprise tout en demeurant actif et en maintenant un contact quotidien, en ligne, avec nos membres, et ce, tandis que le lieu physique de notre entreprise était fermé. »

- Scott Thomson, copropriétaire, Stanley Boxing & Fitness, Yellowknife, T.N.-O.

Faits en bref

Le Fonds de soutien aux entreprises du Nord (FSEN), géré par CanNor, assure un financement de 15 millions de dollars en soutien direct pour couvrir les frais d'exploitation des petites et moyennes entreprises territoriales afin de les aider à continuer à jouer leur rôle vital au sein des communautés nordiques.

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) national de 962 millions de dollars, administré par les agences de développement régional (ODR) du Canada , soutient les PME partout au Canada qui n'ont pas pu avoir accès aux mesures d'aide existantes.

, soutient les PME partout au qui n'ont pas pu avoir accès aux mesures d'aide existantes. Le financement annoncé aujourd'hui aide un nombre élevé d'entreprises, allant des entreprises des rues principales comme les magasins de détail, les restaurants et les dépanneurs aux exploitants d'entreprises touristiques et aux entreprises de construction.

