MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - À temps pour Noël, 1140 écoles canadiennes recevront une licence gratuite permettant d'installer Antidote 12, le logiciel vedette d'aide à la rédaction de Druide informatique, sur dix ordinateurs. Cela représente un don d'une valeur de plus de 1,1 million de dollars.

Plus de 1100 écoles reçoivent Antidote pour Noël (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

Mis en œuvre par Druide au Canada, puis en Belgique et en France, le Programme de don d'Antidote aux écoles consiste à remettre gratuitement une licence à une école pour dix exemplaires vendus au détail. Ce sont les acheteurs dans tous ces pays qui, par leur vote, désignent les établissements gagnants. Et ils ont été nombreux à voter; pas moins de 18 038 d'entre eux ont estimé que leur école préférée pourrait faire bon usage du potentiel pédagogique d'Antidote.

C'est le Québec qui abrite la majorité des écoles gagnantes. Au total, depuis la première édition d'Antidote parue en 1996, 4905 établissements scolaires se sont partagé le droit d'installer Antidote sur 77 437 ordinateurs, ce qui représente plus de 7,5 millions de dollars en logiciels et en maintenance distribués gratuitement aux établissements d'enseignement.

Druide est heureuse de contribuer ainsi, avec la complicité de sa clientèle, à l'effort d'éducation et à la qualité du français. Réunissant un correcteur avancé, de riches dictionnaires et des guides linguistiques détaillés, Antidote permet aux élèves d'apprendre de leurs erreurs et d'améliorer leur style. Conçu d'abord pour la bureautique professionnelle, le logiciel brille par l'usage pédagogique innovateur qu'en fait le corps enseignant depuis plus de 25 ans.

Sacré meilleur choix dans plusieurs palmarès de médias spécialisés, Antidote se distingue par son puissant moteur de correction neuronal, la richesse de ses ouvrages de référence et son intégration harmonieuse dans les principaux logiciels de traitement de texte et de courriel sur Windows et Mac.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

