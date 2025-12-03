La 9e Bourse Antidote en traitement automatique de la langue attribuée à Shruti Joshi

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Druide informatique est heureuse d'annoncer la nomination de la lauréate de la 9e Bourse Antidote en traitement automatique de la langue (TAL). Madame Shruti Joshi, étudiante au doctorat sous la direction du professeur Dhanya Sridhar, du Département d'informatique et de recherche opérationnelle (DIRO) de l'Université de Montréal et de l'Institut québécois d'intelligence artificielle Mila, mérite la Bourse 2025 d'un montant de 20 000 $. La Bourse Antidote en TAL est attribuée dans le cadre du Fonds Druide pour la recherche en analyse de texte, créé par un don de Druide informatique à l'Université de Montréal.

Shruti Joshi (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

Les travaux de madame Joshi portent sur la mise au point de méthodes d'interprétation, de contrôle et de sureté des grands modèles de langue (GML ou LLM). Elle a créé la méthode du Sparse Shift Autoencoder, qui permet de régir les activations des GML afin, notamment, de réduire les biais des textes générés. Avant de joindre l'équipe du professeur Sridhar, madame Joshi a été ingénieure de recherche à l'Institut Max Planck de Tübingen, en Allemagne, où elle a contribué à plusieurs publications sur des architectures neuronales modulaires.

La Bourse Antidote en TAL est attribuée annuellement à un étudiant ou une étudiante du DIRO de l'Université de Montréal dont les travaux sont liés au Mila. Elle émane du Fonds Druide pour la recherche en analyse de texte doté d'un million de dollars et constitué à l'occasion des vingt ans du logiciel Antidote et des cinquante ans du DIRO.

Lancé en 1996, Antidote constituait déjà une remarquable application de l'intelligence artificielle. Son correcteur, ses dictionnaires et ses guides ont depuis bénéficié de près de trente ans d'évolution technologique et linguistique. Antidote est utilisé par des millions de personnes, en français et en anglais, et Druide en poursuit méthodiquement le développement. L'édition Antidote 12 profite ainsi d'un moteur de reformulation générative basé sur un grand modèle de langue et enrichi cette année par plusieurs mises à jour gratuites.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

