MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Druide informatique est heureuse d'annoncer que la troisième Bourse Antidote en orthopédagogie de la lecture et de l'écriture est attribuée à madame Camille Deguise, étudiante à la maitrise en orthopédagogie à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). D'un montant de 25 000 $, la Bourse Antidote en orthopédagogie est attribuée dans le cadre de la Chaire de recherche sur les apprentissages fondamentaux en littératie, créée par un don de Druide informatique à la Fondation de l'UQAM.

La 3e Bourse Antidote en orthopédagogie attribuée à Camille Deguise (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

Orthopédagogue en milieu scolaire depuis peu, madame Deguise a fait preuve d'excellence dans tous les cours de la maitrise en orthopédagogie. De plus, elle a été impliquée, en tant qu'auxiliaire de recherche, dans un projet qui vise les apprentissages fondamentaux en littératie, plus particulièrement en orthographe lexicale. Dans le cadre de son projet de fin d'études, elle s'intéresse à l'intervention auprès d'élèves éprouvant des difficultés en lecture ou en écriture.



La Bourse Antidote en orthopédagogie est attribuée annuellement à une étudiante ou un étudiant de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM dont le projet de mémoire ou le projet doctoral s'inscrit dans les domaines de l'orthopédagogie, ou des difficultés d'apprentissage en lecture-écriture. Elle émane de la Chaire de recherche sur les apprentissages fondamentaux en littératie, créée par un don d'un million de dollars de Druide à l'occasion des vingt-cinq ans du logiciel Antidote.



Des millions de gens se servent d'Antidote pour améliorer la qualité de leurs textes, en français et en anglais. Son correcteur, ses dictionnaires et ses guides sont aussi utilisés pour soutenir l'apprentissage de l'écriture. Antidote peut notamment compenser les déficits plus ou moins sévères en orthographe que présentent les personnes dyslexiques, et Druide en poursuit méthodiquement le développement. Certains travaux de la Chaire pourraient d'ailleurs orienter ce développement afin d'aider davantage ces apprenants.



Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

