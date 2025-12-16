Nouveaux mots 2025 : le palmarès Antidote

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Druide informatique dévoile son dossier de presse Nouveaux mots 2025 mettant en vedette des mots et locutions qui ont enrichi les dictionnaires d'Antidote au cours de l'année. Cette parution célèbre la vivacité de la langue française et illustre l'influence de notre mode de vie sur son évolution.

Nouveaux mots 2025 (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

S'inscrivant dans la foulée des bilans de fin d'année, le palmarès donne la parole aux linguistes d'Antidote, qui présentent leur sélection de 40 entrées récentes, classées en 9 thèmes. Jeux vidéos et Expérience utilisateur reflètent l'importance des écrans dans notre quotidien. Environnement de même que Société et justice introduisent des mots et locutions faisant écho aux enjeux actuels. Sur une note plus gourmande, Brasserie et Cuisine agrémentent le vocabulaire de la bonne chère. Les catégories Québec et Europe dépeignent les riches couleurs des régions linguistiques. Enfin, une figure phare de la scène musicale québécoise s'ajoute aux noms propres d'Antidote, le regretté Serge Fiori.

Avec ce dossier, Antidote confirme son statut de référence linguistique évolutive et moderne. Puisque ses dix dictionnaires ne sont pas soumis à la contrainte physique du papier, ils peuvent être généreusement bonifiés et s'adapter rapidement aux transformations de la langue. Ainsi, non moins de 3500 mots et locutions ont été ajoutés dans les dictionnaires français d'Antidote en 2025, portant la nomenclature totale à 172 000 entrées. Par ailleurs, l'édition anglaise, qui fête cette année ses dix ans, a fait l'objet d'un progrès parallèle.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

