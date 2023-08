VANCOUVER, BC, le 11 août 2023 /CNW/ - Les vétérans canadiens ont servi notre pays avec bravoure, honneur et dignité. L'une des façons importantes dont nous leur rendons hommage consiste à entretenir leurs lieux de sépulture.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a annoncé la conclusion d'un projet quinquennal visant à effectuer les réparations nécessaires aux stèles funéraires des vétérans entretenues par Anciens Combattants Canada dans des cimetières aux quatre coins du pays.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a investi 24,4 millions de dollars sur cinq ans dans le Programme d'entretien des stèles funéraires du Ministère pour entreprendre plus de 54 000 réparations jugées nécessaires. Au cours du projet quinquennal, 60 000 réparations supplémentaires ont été effectuées sur les stèles funéraires des vétérans.

Une partie du financement du projet a également été utilisée pour réparer l'infrastructure des cimetières comptant un grand nombre de tombes de vétérans, y compris les deux cimetières gérés par le Ministère : le cimetière Fort Massey à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et le cimetière des vétérans (God's Acre) à Esquimalt, en Colombie-Britannique.

Au terme du projet, les travaux d'entretien se poursuivront. Nous continuerons de visiter les lieux de sépulture des vétérans canadiens, d'inspecter leurs stèles funéraires et de veiller à ce qu'elles reçoivent les soins nécessaires.

Citation

« Les stèles funéraires des vétérans canadiens sont une partie importante de notre histoire militaire. L'une des façons dont nous rendons hommage au service et au sacrifice des personnes qui ont servi au nom du Canada est d'entretenir les lieux de sépulture et les stèles funéraires ici au pays et dans le monde entier. Au cours des cinq dernières années, le gouvernement du Canada a effectué plus de 110 000 réparations sur des stèles funéraires de vétérans aux quatre coins du pays pour honorer leurs sacrifices et préserver leur héritage. Nous continuerons de prendre soin des stèles funéraires des vétérans canadiens, en veillant à ce qu'elles reçoivent les soins et l'entretien qu'elles méritent pour les années à venir. »

-- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref

Anciens Combattants Canada entretient environ 250 000 pierres tombales de vétérans admissibles dans plus de 7 800 cimetières aux quatre coins du pays.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 24,4 millions de dollars sur cinq ans pour effectuer les réparations nécessaires aux stèles funéraires des vétérans.





a annoncé un investissement de 24,4 millions de dollars sur cinq ans pour effectuer les réparations nécessaires aux stèles funéraires des vétérans. Anciens Combattants Canada gère deux cimetières, les deux étant situés au Canada . Il s'agit du cimetière des vétérans (God's Acre) à Esquimalt , en Colombie-Britannique et du cimetière Fort Massey à Halifax , en Nouvelle-Écosse.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, [email protected]