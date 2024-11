MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Choix du PrésidentMD célèbre sa gamme de produits des Fêtes la plus complète et la plus économique à ce jour avec le lancement de l'édition des Fêtes du journal TrouvaillesMC le Choix du PrésidentMD 2024.

Mettant en vedette plus de 100 nouveaux produits novateurs, le journal TrouvaillesMC le Choix du PrésidentMD offre, une fois de plus, une qualité à prix abordable aux consommateurs. Cette édition illustre la diversité des foyers d'ici, tout en offrant de délicieuses solutions repas et des idées cadeaux originales pour rendre toutes les réceptions encore plus mémorables, qu'elles soient grandes ou petites.

« L'édition des Fêtes du journal TrouvaillesMC le Choix du PrésidentMD est plus qu'un simple guide, c'est un récit captivant qui célèbre la diversité des histoires et des traditions canadiennes, ainsi que les petits moments qui rendent les Fêtes magiques », a déclaré Mary MacIsaac, VPP, Marketing et Marques Loblaw, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous avons voulu faire preuve d'audace avec de nouvelles offres qui rapprochent les gens, comme le Café à torréfaction française PCMD et des idées cadeaux nouvelles et novatrices comme notre Four à pizza électrique Levée Rapide PCMD qui pourrait transformer une soirée ordinaire en un moment spécial, tout en tenant notre promesse d'offrir une valeur incomparable. »

Nouveauté cette année : PCMD lance une collection d'articles favoris des Fêtes en édition limitée, qui met en vedette des œuvres d'art époustouflantes créées par des artistes d'ici talentueux. Certains produits sont dotés d'un emballage unique qui célèbre le patrimoine culturel des artistes et leur lien personnel avec la variété des paysages du pays. Les clients trouveront de magnifiques motifs de Peter Colbert d'Ottawa sur nos Boîtes de noix PCMD, et les couleurs éclatantes auxquelles Claire Desjardins du Québec donne vie sur nos Gommes au vin PCMD. Au total, ce sont dix artistes qui nous aident à célébrer la saison de façon unique et délicieuse.

Le journal, qui s'inspire du thème de la campagne de cette année, Partagez, Offrez, Brillez, permet plus que jamais aux consommateurs de créer des moments mémorables, tout en économisant, grâce à ces nouveaux coups de cœur :

Une variante des classiques préférés pour moins de 15 $ :

Rôti de côtes de porc l'Imbattable PC MD . La côte de bœuf a fait place à du porc canadien de qualité, tranché à la main par nos experts bouchers, pour un goût sans pareil.

. La côte de bœuf a fait place à du porc canadien de qualité, tranché à la main par nos experts bouchers, pour un goût sans pareil. Pâté à la dinde (et ses garnitures) festin des Fêtes PCMD. Un festin en famille, facile comme tout. Le goût nostalgique de la dinde et de ses accompagnements traditionnels dans une tarte prête à déguster!

Des cadeaux chics, sans le choc :

Four à pizza électrique à Levée Rapide PC MD . Ce four à pizza d'intérieur, qui coûte moitié moins cher que des fours comparables, est spécialement conçu avec une pierre à pizza en cordiérite qui fera passer votre pizza de surgelée à prête à déguster en moins de temps qu'une livraison.

Ce four à pizza d'intérieur, qui coûte moitié moins cher que des fours comparables, est spécialement conçu avec une pierre à pizza en cordiérite qui fera passer votre pizza de surgelée à prête à déguster en moins de temps qu'une livraison. Batterie de cuisine à revêtement en nid d'abeille PCMD. Combinez le meilleur des deux mondes, à un prix raisonnable : la robustesse et la tolérance à la chaleur élevée de l'acier inoxydable avec notre technologie antiadhésive innovante.

Des petits luxes qui feront sensation pendant les Fêtes, sans coûter les yeux de la tête :

Café à torréfaction française PC MD . Profitez des moments de détente après le repas des Fêtes en savourant notre café de torréfaction la plus foncée. Riche en saveurs fumées, il n'a nul besoin de lait ni de sucre pour être parfait.

. Profitez des moments de détente après le repas des Fêtes en savourant notre café de torréfaction la plus foncée. Riche en saveurs fumées, il n'a nul besoin de lait ni de sucre pour être parfait. Gâteau au fromage basque inspiré du Nord de l'Espagne PCMD. Originaire du paradis culinaire de Saint-Sébastien, en Espagne, ce gâteau au fromage sans croûte prouve que les ingrédients les plus simples font les gourmandises les plus délicieuses.

Des recettes qui transforment les restes en plats spectaculaires :

Soupe au porc fumé et aux légumes et Poutine d'après-festin. Réduisez le gaspillage alimentaire en donnant une nouvelle vie aux restes avec les créations de nos chefs PCMD. Chaque plat, conçu par un chef, peut être préparé avec n'importe quelle protéine à portée de main, afin de rehausser les restes pour que les clients puissent en avoir plus pour leur argent.

Les consommateurs continueront de trouver une valeur incomparable dans les magasins et en ligne grâce à PC Optimum et PC Express. Cette année, pendant la période des Fêtes, les clients peuvent obtenir 15 000 points PC Optimum et profiter de la livraison gratuite ou ramasser leurs quatre premières commandes avec le code qui figure dans l'édition des Fêtes du journal TrouvaillesMC le Choix du PrésidentMD 2024.

Les clients trouveront tout ce dont ils ont besoin pour rendre cette période des Fêtes magique avec PCMD! Découvrez la gamme festive de produits dans les magasins Maxi, Provigo et Pharmaprix, ou, dans le confort de votre foyer, optez pour la livraison ou le ramassage de votre commande grâce au service d'épicerie en ligne PC ExpressMC. Pour lire des histoires réconfortantes et trouver l'inspiration pour les Fêtes, n'oubliez pas d'explorer l'édition des Fêtes du journal TrouvaillesMC le Choix du PrésidentMD, disponible dans l'appli PC OptimumMD ou sur le site PCOptimum.ca.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du PrésidentMD, sans nomMD, LoblawsMD, Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, T&TMD, Joe FreshMD, PC ExpressMC et PC FinanceMD. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC OptimumMC, compte plus de 16 millions de membres actifs et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

