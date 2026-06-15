Plus de 10 M$ pour appuyer les commerces de proximité, piliers de la vitalité des régions

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Fidèle à son engagement de soutenir la vitalité des régions et de maintenir des services essentiels dans toutes les communautés du Québec, le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, est heureux d'annoncer l'octroi, via le Fonds régions et ruralité, de 10 407 102 $ à 90 commerces de proximité situés dans des municipalités de moins de 20 000 habitants.

Cet appui s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de renforcer l'occupation et la vitalité des territoires en soutenant des initiatives qui permettent aux citoyens d'avoir accès à des biens et services essentiels à leur quotidien directement dans leur communauté, notamment des aliments, des biens de consommation courante, du carburant et des matériaux de construction.

Cet investissement permettra à ces entreprises de continuer à jouer leur rôle essentiel auprès des citoyens et contribuera à maintenir des milieux de vie dynamiques, attrayants et prospères partout sur le territoire québécois.

Citations :

« Notre gouvernement est là pour les régions du Québec. Nous croyons que chaque citoyen, peu importe où il habite, doit pouvoir compter sur des services de proximité de qualité. Les commerces de proximité sont bien plus que des entreprises : ils sont souvent au cœur de la vie de nos communautés et jouent un rôle essentiel dans l'occupation et la vitalité de nos territoires. En appuyant ces 90 projets, nous posons un geste concret pour préserver ce qui fait la force de nos régions. Nous aidons des entreprises à poursuivre leurs activités, nous soutenons l'économie locale et nous contribuons à maintenir des communautés dynamiques où les familles, les travailleurs et les aînés peuvent continuer de vivre et de s'épanouir. C'est en investissant dans nos régions et en leur donnant les moyens de développer leur plein potentiel que nous contribuons à bâtir un Québec plus fort, plus prospère et plus équilibré. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Des régions fortes passent par des communautés fortes. En soutenant les commerces de proximité, notre gouvernement pose un geste concret pour préserver des services essentiels, appuyer l'économie locale et maintenir la vitalité de nos territoires. Que ce soit en Gaspésie ou ailleurs au Québec, nous voulons que les citoyens puissent continuer de vivre, de travailler et de s'épanouir dans leur communauté en ayant accès aux services dont ils ont besoin. »

Stéphane Sainte-Croix, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et député de Gaspé

Faits saillants :

Cette annonce découle du troisième appel de projets qui s'est tenu dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité (FRR). Ce volet est doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars sur 5 ans.

Avec tous ses volets, le FRR permet de soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire.

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SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]