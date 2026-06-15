/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce dans le cadre du Fonds régions et ruralité/

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, M. Mathieu Lévesque, fera une annonce dans le cadre du Fonds régions et ruralité.

À cette occasion, il sera accompagné de son adjoint gouvernemental pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, et du maire de Gaspé et préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé, M. Daniel Côté.

Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 9 h 30, le 15 juin.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Lundi 15 juin 2026 Heure : 11 h Lieu : Gaspé L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Source : Julia Ouellet, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, 438 822-2715, [email protected]